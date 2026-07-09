O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de PetrópolisFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva estudantes do Passaporte Universitário a Petrópolis
O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de Petrópolis
Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva estudantes do Passaporte Universitário a Petrópolis
O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de Petrópolis
Banda Municipal de Volta Redonda celebra 45 anos de história, cultura e tradição
Atualmente, grupo é composto por 60 músicos e mantém um repertório amplo e diversificado, atendendo a todos os públicos
‘Turistando em VR’ tem programação especial neste mês de julho
Inscrições estão abertas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do city tour nos sábados, dias 11 e 25, pela manhã ou à tarde
Assistência Social de Volta Redonda abre inscrições para novos integrantes da Quadrilha da Alegria
Grupo do Cras Jardim Ponte Alta busca, principalmente, homens para completar os pares das apresentações
Arraiá do Paraíba aproxima serviços de saúde da população na UBSF Jardim Paraíba
Evento reuniu ações de prevenção, educação em saúde, atendimento à comunidade e integração com outras secretarias municipais
Mais de 80 crianças e jovens já se inscreveram para participar do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 em Volta Redonda
Objetivo da Secretaria de Esporte e Lazer, que coordena o evento esportivo no município, é alcançar os 225 inscritos até o dia do evento, em setembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.