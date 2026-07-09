O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de Petrópolis - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de PetrópolisFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/07/2026 15:26

Volta Redonda - Estudantes do Passaporte Universitário – curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ofertado pela Prefeitura de Volta Redonda – foram contemplados com passeio à cidade de Petrópolis. A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) levou nessa e na última quarta-feira, dias 1º e 8, cerca de 70 alunos do projeto nos dois dias de viagem.

O roteiro cultural incluiu visita guiada ao Museu Imperial, popularmente conhecido como Palácio Imperial, que foi a antiga residência de verão de Dom Pedro II – local que conta a história do Brasil Império através de móveis, joias, documentos raros e roupas da época. Além da Catedral de São Pedro de Alcântara, dedicada a São Pedro de Alcântara, padroeiro da cidade, do Brasil, e da Monarquia Brasileira.

Os estudantes foram ainda ao Museu Casa de Santos Dumont, mais conhecida como “A Encantada”. A residência de verão de Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação, conta com acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário, bem como o chuveiro e a escada de entrada, com degraus em forma de raquete, que só se pode acessar começando com o pé direito. Além disso, no Centro Cultural 14 bis, anexo à casa, os visitantes assistiram a um curta metragem sobre Santos Dumont.

Ruan foi um dos estudantes que fizeram o passeio. “É sempre muito bom conhecer lugares novos. Eu nunca imaginei que um dia estaria nesse lugar. É tudo muito bonito, as construções, a natureza, mas gostei mesmo foi de conhecer a história de Santos Dumont. Como foi criado o avião e como era a vida dele, saber de outras coisas que ele fazia”, disse, acrescentando que o lanche dado durante a excursão estava delicioso.

Maria Luiza também foi a Petrópolis com a Sejuv. “Esse roteiro cultural nos deu a oportunidade de visitar os pontos turísticos e, principalmente, de adquirir conhecimento. Foi muito legal. Já estou esperando que a prefeitura leve a gente para outros destinos ainda neste ano.”

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, reforçou que a viagem a Petrópolis enriqueceu a bagagem cultural e de conhecimento dos estudantes do Passaporte Universitário.

“Queremos criar oportunidades para que os nossos jovens conheçam novos lugares, tenham acesso à cultura e ao conhecimento e ampliem seus horizontes. Muitos deles estão tendo experiências como essa pela primeira vez, e acreditamos que essas vivências contribuem não apenas para a formação dos estudantes, mas também para que eles enxerguem novas possibilidades e perspectivas para o futuro”, afirmou Munir.