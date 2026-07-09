Por meio do Programa de Inclusão Produtiva, ação prepara jovens para os desafios do futuro - Foto: Divulgação/Smas

Por meio do Programa de Inclusão Produtiva, ação prepara jovens para os desafios do futuroFoto: Divulgação/Smas

Publicado 09/07/2026 15:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta semana a oficina "IA, Criatividade, Comunicação e Futuro", uma série de cinco encontros com alunos do 3º ano do Colégio Estadual Piauí. A atividade do Programa de Inclusão Produtiva, desenvolvido pela Smas, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Ponte Alta, teve como objetivo aproximar os estudantes de temas como inteligência artificial, tecnologia, comunicação, criatividade e autoconhecimento, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e da vida.

A iniciativa nasceu a partir de uma proposta da coordenadora do Cras Ponte Alta, Ingrid Pebler, apresentada à direção do Colégio Estadual Piauí. A oficina foi ministrada pela instrutora de Marketing Digital, Comunicação Estratégica e Inteligência Artificial do Programa de Inclusão Produtiva, Leslie Assis, em parceria com a professora de Tecnologia, Lidiane Barbosa, que integrou o conteúdo às atividades desenvolvidas em sala de aula. Durante o projeto, os estudantes também utilizaram a impressora 3D da escola para produzir os mascotes criados por cada grupo.

Ao longo dos cinco encontros, os alunos foram divididos em equipes e participaram de atividades dinâmicas e práticas. Cada grupo criou sua própria identidade, definindo nome, slogan, pontos fortes e desafios a superar, fortalecendo o trabalho em equipe, a criatividade e a capacidade de reflexão sobre suas potencialidades.

A primeira oficina, ‘Portal da IA’, apresentou a inteligência artificial de forma acessível, mostrando como a tecnologia já faz parte do cotidiano e ensinando os estudantes a elaborar bons comandos (prompts), além de discutir o uso ético e responsável da ferramenta.

Na segunda etapa, ‘Vale da Identidade’, os participantes refletiram sobre identidade pessoal e marca individual, compreendendo que a forma como cada pessoa se apresenta ao mundo também influencia seu futuro profissional.

O terceiro encontro, ‘Torre do Enem’, trouxe métodos de estudo e apresentou aplicativos e recursos de inteligência artificial que podem auxiliar na preparação para o exame, sempre valorizando o pensamento crítico e a autonomia dos estudantes.

Já a quarta oficina, ‘Laboratório dos Inventores’, desafiou os jovens a imaginar as profissões do futuro. Utilizando a metodologia dos "5 Porquês", os grupos analisaram problemas reais e criaram carreiras inovadoras em que seres humanos e inteligência artificial trabalham de forma complementar. Entre as ideias surgiram profissões como Digitalizador Geográfico, Engenheiro de Coluna Vertebral, Meta Construtor, Provador de Comida para Pets, Contador Estético e Médico de Partes Robóticas.

A programação foi encerrada com o ‘Cume dos Visionários’, quando os estudantes participaram de uma oficina de roteiro para curtas-metragens. Após identificar o tema central de suas histórias, aprenderam técnicas de construção narrativa e produziram roteiros sobre as profissões criadas ou sobre os conteúdos desenvolvidos ao longo da oficina. Os vídeos serão apresentados durante a formatura da turma, prevista para agosto.

Para a diretora do Departamento de Proteção Básica da Smas, Cristiane Alves, a iniciativa demonstra como a assistência social pode contribuir para ampliar as perspectivas dos jovens.

"Nosso objetivo é oferecer oportunidades que preparem os adolescentes para os desafios do presente e do futuro. Ao aproximar esses estudantes de temas como inteligência artificial, criatividade e comunicação, mostramos que eles podem utilizar a tecnologia de forma ética, consciente e como uma aliada na construção de seus projetos de vida e de suas trajetórias profissionais”, disse a diretora.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que ações como essa fortalecem o trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial junto aos adolescentes.

"A inclusão produtiva vai muito além da qualificação profissional. Ela desperta potencialidades, fortalece a autoestima e amplia horizontes. Essa oficina proporcionou aos estudantes uma experiência inovadora, que une tecnologia, criatividade e desenvolvimento humano, contribuindo para que eles estejam mais preparados para o mercado de trabalho e para exercerem seu protagonismo na sociedade", comentou a subsecretária.

Mais do que apresentar novas tecnologias, a oficina proporcionou aos jovens uma experiência de protagonismo, estimulando habilidades como criatividade, comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas. A experiência desenvolvida no Colégio Estadual Piauí também poderá ser levada a outros equipamentos da Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ampliando o acesso de adolescentes e jovens às ações do Programa de Inclusão Produtiva.