Grupo Seresteiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitou Conservatória, distrito de Valença - Foto: Divulgação/Smas

Grupo Seresteiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitou Conservatória, distrito de ValençaFoto: Divulgação/Smas

Publicado 13/07/2026 12:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promoveu nessa semana um passeio especial para 15 participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rústico. O destino foi Conservatória, distrito de Valença conhecido como a Capital Nacional da Seresta, proporcionando aos idosos um dia de cultura, lazer e integração.

Integrantes do Grupo Seresteiro Rústico, os participantes frequentam a oficina de violão oferecida pelo SCFV, sob orientação do facilitador Nathan Magalhães. Durante a visita, eles conheceram de perto a tradição musical que faz de Conservatória uma referência nacional, vivenciando uma experiência que uniu aprendizado, convivência e valorização da cultura popular.

A atividade foi organizada pela equipe do Cras Rústico, com a orientadora social Mônica Alves e a coordenadora da unidade, Débora Oliveira. Além de proporcionar momentos de lazer, o passeio reforça o compromisso da Smas com a promoção do envelhecimento ativo, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e a inclusão social por meio da cultura e da arte.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que ações como essa fortalecem o trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial. "Promover momentos como esse é garantir que nossos idosos tenham acesso à cultura, ao lazer e à convivência comunitária. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem justamente esse papel: criar oportunidades para que eles construam novas experiências, fortaleçam amizades e tenham mais qualidade de vida", disse Larissa.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smas, Cristiane Alves, ressaltou que o passeio representa o resultado do trabalho realizado diariamente pelas equipes dos Cras. "Quando levamos os participantes para vivenciar de perto um ambiente tão rico em cultura e tradição musical, fortalecemos o aprendizado desenvolvido nas oficinas e mostramos que o Serviço de Convivência vai muito além das atividades realizadas dentro da unidade. É uma experiência que promove pertencimento, autonomia, integração e bem-estar para todos", destacou a diretora.

Felicidade em participar

A participante Dulcileia Conceição falou da alegria de compartilhar o passeio com os colegas do grupo. "Estou muito feliz, porque reunimos a turma do violão. É uma brincadeira muito gostosa, todo mundo se divertindo."

Para Antônio Vicente, a experiência foi marcante e ele espera que novas oportunidades como essa sejam realizadas. "Estou muito feliz de participar com o grupo nesse grande passeio. Espero que não seja o último."

Maria Angela Silva agradeceu à equipe do Cras pela iniciativa. "Eu só tenho que agradecer a todo mundo aqui do Cras Rústico. Foi um passeio muito legal."

O facilitador Nathan Magalhães ressaltou que a visita permitiu aos participantes vivenciarem, na prática, aquilo que é trabalhado durante as oficinas. "É um dia diferente de aula, em que a gente associa cultura ao aprendizado. Trazer eles aqui é materializar os conceitos de música que trabalhamos durante as oficinas", explicou Nathan.

Outro integrante do grupo, José Pereira, afirmou que o passeio ficará marcado na memória de todos. "Não tem nada melhor do que participar desses momentos com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Todo mundo está de parabéns"

Já Leila Regina Laffitte destacou a importância da convivência proporcionada pelo grupo. "São pessoas de várias idades reunidas para confraternizar. Isso é muito bom para nós. Sou muito agradecida por tudo o que o Cras nos oferece."

O Grupo Seresteiro Rústico integra as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvidas no Cras Rústico. Por meio da oficina de violão e de diversas atividades socioeducativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social promove a socialização, incentiva novos aprendizados e fortalece os vínculos entre os participantes, contribuindo para mais qualidade de vida, autonomia e bem-estar na terceira idade.