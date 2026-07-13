Apresentação terá participação de musicistas e maestros norte-americanos e do projeto Volta Redonda Cidade da Música - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Apresentação terá participação de musicistas e maestros norte-americanos e do projeto Volta Redonda Cidade da MúsicaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/07/2026 11:44

Volta Redonda - Como parte das comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda, será realizada na cidade, entre os dias 16 e 18 deste mês, uma programação especial de concertos e recitais musicais. Os eventos terão entrada gratuita e contarão com a participação de musicistas e maestros norte-americanos e também volta-redondenses que fazem parte do Projeto Volta Redonda Cidade da Música, composto pela Banda de Concerto, da Banda Marcial e do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda.

Na quinta-feira, 16, o Recital de Câmara – Intercâmbio Musical e Cultural entre a Universidade do Sul do Mississippi (USM), dos EUA, e o Projeto Volta Redonda Cidade da Música – inicia a série de apresentações em comemoração pelo aniversário do município. O recital acontecerá às 19h, na sede Maestro Nicolau Martins de Oliveira (Volta Redonda Cidade da Música), localizada na Rua Graham Bell, nº 89, no bairro Vila Mury.

A Banda de Concerto e a Banda Marcial serão regidos pelos professores do projeto: Alberto Richeli, Gabriel Galdino e Raquel Cristina Ramos. O Coro Infantojuvenil de Volta Redonda terá como regente o maestro norte-americano Travis Higa. Essas apresentações acontecerão na sexta-feira, 17 (dia do aniversário de Volta Redonda), às 19h, no Teatro Maestro Franklin Martins de Carvalho Junior, no bairro Laranjal.

Já no sábado, 18, às 19h, será a vez do Concerto da Orquestra de Cordas e do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda, sob a regência da coordenadora do Volta Redonda Cidade da Música, maestra Sarah Higino, e do maestro norte-americano Colin McKenzie. A apresentação também será realizada no Teatro Maestro Franklim Martins de Carvalho Junior e encerrará a série comemorativa pelo aniversário do município.

De acordo com Sarah Higino, o repertório das apresentações será composto por obras de compositores brasileiros e norte-americanos. "O repertório foi pensado para mostrar que a música de concerto não tem fronteiras. Tenho certeza de que todas as apresentações serão imperdíveis e vale a pena que nossa comunidade esteja conosco", afirmou a coordenadora, destacando a alegria dela e dos integrantes do projeto por participarem, mais uma vez, das comemorações do aniversário da cidade.

"É com alegria e um grande senso de realização que, mais uma vez, o Projeto Volta Redonda Cidade da Música comemora o aniversário da nossa querida cidade por meio de uma linguagem universal: a música. Os concertos programados para esta semana tão especial homenageiam Volta Redonda e consolidam um intercâmbio cultural transformador, além de fortalecer uma parceria que espero que continue rendendo excelentes frutos com a Universidade do Sul do Mississippi", destacou Sarah.

Intercâmbio leva volta-redondenses para estudar nos EUA

A parceria entre o Projeto Volta Redonda Cidade da Música e a Universidade do Sul do Mississippi vai muito além do aspecto artístico. Ela também possui um importante caráter educacional, possibilitando que músicos volta-redondenses estudem na instituição norte-americana, fato celebrado pela coordenadora do projeto.

"Como fruto direto dessa colaboração, temos três jovens talentos egressos do nosso projeto, formados em grupos das escolas municipais, como as orquestras de violino, violoncelo, contrabaixo e cordas, que alçaram voos internacionais. Paulo Victor Amaral Alves cursa graduação e Alisson Gomes mestrado em violino, enquanto Daniel Diniz Magalhães faz doutorado em performance em contrabaixo", celebrou a maestra.

Além das apresentações que integrarão as comemorações do aniversário de Volta Redonda, a permanência dos músicos e maestros norte-americanos na cidade representará uma oportunidade para fortalecer ainda mais os laços entre as equipes e os regentes do projeto e da universidade.

"Tive a oportunidade de reger a orquestra Sinfônica da Universidade do Sul do Mississipi, na abertura da temporada de concertos de outono da Escola de Música da universidade. Foi um momento maravilhoso, no qual levamos para aquele país a música de Villa-Lobos. Agora, nesta semana festiva em Volta Redonda, receberemos maestros e professores de lá para quatro dias intensos de aulas com os jovens do nosso projeto. Isso reforça o compromisso contínuo do Projeto Volta Redonda Cidade da Música com a formação das novas gerações de músicos e cidadãos que compreendam o verdadeiro sentido da arte.", contou Sarah Higino.