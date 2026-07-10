Evento segue até domingo (12) e conta com representantes de 98 instituições e 269 coreografias - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento segue até domingo (12) e conta com representantes de 98 instituições e 269 coreografiasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/07/2026 18:27

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), realizou nessa quinta-feira (9) a abertura do XXXV Festival de Dança. O evento acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, e segue até domingo (12), reunindo mais de 2,7 mil bailarinos de Volta Redonda e de outras cidades dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nesta edição, os participantes representam 98 instituições de Volta Redonda e dos municípios de Barra Mansa, Resende, Quatis, Porto Real, Pinheiral, Vassouras, Angra dos Reis, Paraty, Barra do Piraí, Rio de Janeiro e Itajubá (MG). Ao longo dos quatro dias serão apresentadas 269 coreografias, em diferentes estilos e categorias.

O festival conta com a participação de 560 bailarinos dos programas sociais da Smel – Viva o Esporte, voltado para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, e Viva Melhor, destinado à melhor idade. Os grupos estão distribuídos em diversos bairros de Volta Redonda e se juntam a participantes de outros 30 projetos sociais da região.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que o Festival de Dança já faz parte do calendário de comemorações do aniversário de Volta Redonda e reforça a importância da dança como ferramenta de inclusão, cultura e transformação social.

"Chegamos ao XXXV Festival de Dança e temos muito a parabenizar a nossa cidade. Estamos com 2,7 mil bailarinos de várias cidades e comemorando o aniversário de Volta Redonda com a dança. Começamos esse projeto ainda em maio, levando o baile charme para os bairros e homenageando os coreógrafos. Este ano conseguimos abrilhantar ainda mais esse sucesso e, com muito orgulho, vou assistir aos nossos 560 bailarinos da Smel, junto com todo o público, nesse grande espetáculo que é a dança. O que as palavras não conseguem dizer, a dança expressa. É isso que fazemos. Somos uma cidade dançante. Viva Volta Redonda, viva o esporte e viva a dança", afirmou.

Emoção de quem sobe ao palco

Entre os participantes está a aluna de balé da Arena Esportiva do Voldac, Pietra Pereira, de 14 anos, que participa do Festival de Dança pela terceira vez. "Eu amo. Faço balé desde quando eu tinha 1 ano. Para mim é uma sensação muito boa estar no palco. O palco parece que é a minha casa e lá eu descarrego todos os meus problemas. As nossas coreografias são muito boas", contou.

Anne Moreira, de 15 anos, aluna da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), também falou da felicidade em participar do evento. "É o segundo ano que eu participo. Eu fico muito feliz de participar, eu gosto muito de dançar", disse.

Já Silvia de Fátima Vieira, de 57 anos, usuária do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Siderlândia, ressaltou os benefícios que a dança proporciona. "Ano passado nós também nos apresentamos aqui no festival. Já vim preparada, animada, porque todo ano a gente faz essas apresentações e é muito bom, tem me ajudado bastante. Quando eu estou no palco eu me sinto bem, me sinto livre, feliz. A dança faz despertar uma artista que tem dentro de mim", destacou.

Programação

A programação continua nesta sexta-feira (10), a partir das 16h, com apresentações de grupos de escolas públicas e projetos sociais nas categorias infantil, juvenil e adulto. No sábado (11), as apresentações terão início às 17h, com escolas particulares, clubes e academias nas categorias juvenil e adulto. O encerramento será no domingo (12), às 15h, com apresentações de escolas particulares, clubes e academias na categoria infantil.