Há vagas para o Trilha Criativa, parceria com o Sebrae e Estácio, e Inclusão Digital no Centro Oportunizar - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Há vagas para o Trilha Criativa, parceria com o Sebrae e Estácio, e Inclusão Digital no Centro OportunizarFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/07/2026 15:32

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda está com inscrições abertas para o terceiro ciclo do Trilha Criativa, parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Universidade Estácio, que começa no dia 3 de agosto, e também para o curso de Inclusão Digital, com aulas no Centro Oportunizar, a partir de 27 de julho.

As inscrições para o Trilha Criativa – programa gratuito de capacitação voltado a jovens interessados em transformar habilidades criativas em oportunidades reais de geração de renda e inserção no mercado de trabalho – devem ser feitas até o dia 27 de julho pelo link: https://forms.gle/CcWRbMoYHZdj9JL4A.

O Trilha Criativa é um programa de formação prática nas áreas de marketing digital, produção de conteúdo, design, fotografia, vídeo e empreendedorismo, com foco no desenvolvimento profissional da juventude, especialmente para atuação no ambiente digital e na economia criativa.

Esta edição do programa terá 40 vagas, com prioridade para jovens de 15 a 29 anos, dentre os inscritos. A metodologia do programa é baseada no aprendizado prático, com desenvolvimento de portfólio, produção de conteúdo real e estímulo ao empreendedorismo jovem.

Introdução ao marketing, posicionamento e definição de público-alvo, design no Canva, fotografia e produção de vídeos para redes sociais, precificação de serviços, formalização profissional por meio do MEI (Microempreendedor Individual), além de módulos voltados ao projeto de vida, planejamento de carreira e desenvolvimento de soft skills, como comunicação, criatividade aplicada e organização profissional estão entre os temas abordados.

Inclusão digital

Os interessados em capacitação em informática básica podem se inscrever no projeto Inclusão Digital, no Centro Oportunizar – localizado na Vila santa Cecília –, uma parceria da Sejuv com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), pelo link https://forms.gle/xDqBQozHvZJtomsr9, também até o dia 27 de julho.