Há vagas para o Trilha Criativa, parceria com o Sebrae e Estácio, e Inclusão Digital no Centro OportunizarFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Secretaria da Juventude de Volta Redonda está com inscrições abertas para cursos de capacitação no segundo semestre do ano
Há vagas para o Trilha Criativa, parceria com o Sebrae e Estácio, e Inclusão Digital no Centro Oportunizar
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Volta Redonda terá Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Evento organizado pela SMPD e OAB-VR será na quarta-feira (22) embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília
Banco de Alimentos de Volta Redonda recebe 6,5 toneladas de mantimentos arrecadados no Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas
Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
Prefeitura de Volta Redonda leva idosos do Cras Rústico à Capital Nacional da Seresta
Grupo Seresteiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitou Conservatória, distrito de Valença, para vivenciar a cultura do estilo musical e fortalecer a convivência
Prefeitura de Volta Redonda certifica cerca de 600 alunos na primeira formatura das oficinas de Inclusão Digital de 2026
Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social capacita usuários em informática e ferramentas do Pacote Office para o mercado de trabalho
Concertos e recitais também estão na programação comemorativa pelos 72 anos de Volta Redonda
Apresentações acontecerão entre os dias 16 e 18 de julho, com participação de musicistas e maestros norte-americanos e do projeto Volta Redonda Cidade da Música
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