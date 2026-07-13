Atendimentos irão acontecer embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Atendimentos irão acontecer embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/07/2026 12:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, juntamente com a OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Volta Redonda), vai promover evento inédito voltado para esse público, disponibilizando diversos serviços e consultorias gratuitos. O Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência será na quarta-feira, dia 22, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, das 9h às 14h.

A ação vai contar com a participação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) – Previdência Social, que vai ajudar com processos administrativos para acesso ao BPC–Loas (Benefício de Prestação Continuada, auxílio previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social); auxílio-doença; além de aposentadorias por invalidez ou para pessoas com deficiência.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai receber denúncias trabalhistas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ) vai abrir processos de curatela (ou interdição), que nomeia um responsável legal para proteger e administrar os bens de um adulto incapaz de reger sua vida civil.

A OAB-VR, parceira na organização do mutirão, vai prestar consultoria jurídica. A Drogaria Moderna vai fazer aferição de pressão arterial e glicemia; e a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e a Unimed vão captar currículos.

O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em Volta Redonda, Renato Oliveira, que também atua na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), disse que o objetivo é facilitar o acesso das pessoas com deficiência a diversos tipos de serviço.

“Estive em diversas entidades e associações voltadas para PCD, além do Semeia (Sítio Escola Municipal Espaço de Integração do Autista Thereza Aguiar Chicarino de Carvalho) e o Capd II (Centro-dia para Pessoa com Deficiência) para explicar sobre o evento e convidar para que todos venham participar, conhecer e assegurar seus direitos”, falou Renato Oliveira.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que a SMPD vai levar para o mutirão os serviços da secretaria como emissão da CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista); distribuição de colares de Girassol, para deficiências ocultas, e Quebra-cabeça para autistas; orientação sobre o projeto Diploma Cidadão, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase); e teste vocacional com psicólogo.

“Fazemos esses atendimentos diariamente na secretaria, mas neste dia, acreditamos que vamos alcançar muitas pessoas de uma vez só. Será uma grande oportunidade para as pessoas com deficiência do nosso município”, disse o secretário, reforçando que quanto mais informação, mais acesso, mais direitos, mais inclusão.

Outros órgãos municipais também vão participar do mutirão. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) vai levar os serviços para o mutirão, como o Cadastro Único (CadÚnico), que permite acesso a benefícios do Governo Federal; e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai fazer aplicação de vacina contra a gripe (Influenza).

‘De Mãe para Mãe’

Ainda está prevista roda de conversa com o tema “De Mãe para Mãe: diferentes olhares sobre o cuidar, acolher e educar”. O evento será no auditório da Biblioteca Municipal, às 10h, voltado para mães, pais, familiares, cuidadores e responsáveis por crianças atípicas.

Profissionais vão abordar três eixos diferentes: “Maternidade e o cuidado com quem cuida”, com a psicanalista Priscila; “Expectativas familiares e o papel do acolhimento profissional”, com a neuropsicopedagoga Flávia Almeida; e “A realidade da maternidade: práticas que fortalecem o desenvolvimento infantil no cotidiano”, com Camila Abbott, que é mãe atípica, professora de Educação Física e pedagoga.