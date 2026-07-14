Representantes de Resende conheceram trabalho da Sesan e do Banco Municipal de Alimentos - Foto: Divulgação/Sesan

Representantes de Resende conheceram trabalho da Sesan e do Banco Municipal de AlimentosFoto: Divulgação/Sesan

Publicado 14/07/2026 13:33

Volta Redonda - O trabalho realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), vem gerando resultados positivos e se tornando referência para outros municípios. Na última semana, representantes de Resende visitaram a sede da Sesan e o Banco Municipal de Alimentos, com o objetivo de conhecer a estrutura e a experiência de Vota Redonda.

Participaram da visita o presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Comsea) de Resende, Elber Dias Roberto, e a secretária-executiva do conselho, Ananda Pereira Ballarini – ambos também atuam como assistentes sociais no município vizinho.

“Foi uma manhã de diálogo, aprendizado e fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional”, comentou a subsecretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda, Wherica Teodoro, que estava acompanhada do secretário Fábio Buchecha, da nutricionista responsável técnica do Banco Municipal de Alimentos e vice-presidente do Comsea-VR (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda), Júlia Irineu, e a assessora especial da Sesan, Gabriely Maria Teodoro.

Durante o encontro, os representantes de Resende trocaram experiências sobre ações voltadas ao fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional, combate ao desperdício de alimentos e ampliação do acesso à alimentação adequada.

O secretário da Sesan, Fábio da Silva de Carvalho (Fábio Buchecha), comentou que o município de Resende está ampliando suas estratégias na área, buscando fortalecer políticas públicas que garantam alimentação saudável, dignidade e mais qualidade de vida para a população.

“Mesmo com cerca de um ano e meio de atuação, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda já vem se consolidando como referência regional no fortalecimento das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, na gestão do Banco Municipal de Alimentos e na construção de iniciativas voltadas ao combate ao desperdício e à promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada”, afirmou Buchecha.