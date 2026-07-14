Representantes de Resende conheceram trabalho da Sesan e do Banco Municipal de AlimentosFoto: Divulgação/Sesan
Experiência em Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda vem se tornando referência na região
Representantes de Resende conheceram trabalho da Sesan e do Banco Municipal de Alimentos, realizando troca de experiências para fortalecer políticas públicas
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Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda abre inscrições para Colônia de Férias de Inverno
Atividades acontecem em nove ginásios poliesportivos, na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, e no UniFOA, em Três Poços
Secretaria da Juventude de Volta Redonda está com inscrições abertas para cursos de capacitação no segundo semestre do ano
Há vagas para o Trilha Criativa, parceria com o Sebrae e Estácio, e Inclusão Digital no Centro Oportunizar
Volta Redonda terá Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Evento organizado pela SMPD e OAB-VR será na quarta-feira (22) embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília
Banco de Alimentos de Volta Redonda recebe 6,5 toneladas de mantimentos arrecadados no Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas
Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
Prefeitura de Volta Redonda leva idosos do Cras Rústico à Capital Nacional da Seresta
Grupo Seresteiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitou Conservatória, distrito de Valença, para vivenciar a cultura do estilo musical e fortalecer a convivência
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