A proposta transforma a biblioteca em um ambiente de experimentação, imaginação e encontroFoto: Divulgação/SMC
Biblioteca Municipal Raul de Leoni recebe instalação sensorial que une memórias de crianças e idosos em Volta Redonda
‘Cabanas, Túneis e Refúgios’ foi criada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos, da UFF, e convida o público de todas as idades a vivenciar experiências de memória, brincadeiras e pertencimento
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Volta Redonda comemora 72 anos com festa e bolo gigante
Cerimônia começa às 8h desta sexta-feira (17), na Praça Brasil, e terá participação da Banda e do Coral Municipal
Projeto Volta Redonda Cidade da Música inicia intercâmbio musical com a Universidade do Sul do Mississippi
Atividades começaram nessa segunda-feira (13) e incluem masterclasses, ensaios e apresentações; programação também contará com concertos em comemoração aos 72 anos do município
Volta Redonda celebra os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente reforçando compromisso com a proteção integral da infância
Evento reuniu crianças, adolescentes e instituições da rede de proteção em uma ação de conscientização sobre os direitos garantidos pelo ECA
Experiência em Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda vem se tornando referência na região
Representantes de Resende conheceram trabalho da Sesan e do Banco Municipal de Alimentos, realizando troca de experiências para fortalecer políticas públicas
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda abre inscrições para Colônia de Férias de Inverno
Atividades acontecem em nove ginásios poliesportivos, na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, e no UniFOA, em Três Poços
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