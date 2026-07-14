Atividades começaram nessa segunda-feira (13) e incluem masterclasses, ensaios e apresentações - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Atividades começaram nessa segunda-feira (13) e incluem masterclasses, ensaios e apresentaçõesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/07/2026 13:40

Volta Redonda - O Projeto Volta Redonda Cidade da Música iniciou, nessa segunda-feira (13), o intercâmbio musical e cultural com a Universidade do Sul do Mississippi (USM), dos Estados Unidos. O primeiro dia de atividades, realizado na sede Maestro Nicolau Martins de Oliveira, no bairro Vila Mury, reuniu integrantes da Banda de Concerto, da Orquestra de Cordas, professores do projeto e músicos da universidade norte-americana.

A programação começou com a recepção aos participantes, seguida por ensaios da Banda de Concerto e da Orquestra de Cordas, além de masterclasses ministradas pelos professores estrangeiros Travis Reeder, Borislava Iltcheva e Alexander Roussakovski, além do maestro Colin Mckenzie. As aulas fazem parte das ações de formação e aperfeiçoamento oferecidas aos alunos durante o período de intercâmbio.

A maestra Sarah Higino, coordenadora do projeto Volta Redonda Cidade da Música, ressaltou que esta é a terceira edição do intercâmbio e destacou a importância da parceria para ampliar as oportunidades dos estudantes.

"Receber novamente a equipe da Universidade do Sul do Mississippi é motivo de muita alegria. Esse intercâmbio oferece aos nossos alunos contato com novas metodologias, aperfeiçoamento técnico e experiências que contribuem para a formação musical e pessoal de cada um. A música mostra, mais uma vez, que não tem fronteiras", afirmou.

Para o contrabaixista Pedro Soares, integrante do Projeto Volta Redonda Cidade da Música, a iniciativa representa uma oportunidade de aprendizado. "É uma grande oportunidade para trocar experiências e adquirir novos conhecimentos com professores de outro país. Nós aprendemos com eles e eles também conhecem a realidade do nosso projeto. Sou muito grato por viver essa experiência", disse.

O maestro Colin Mckenzie destacou a satisfação de retornar ao município e reforçou a importância da parceria entre a universidade e o projeto. "Volta Redonda é como a minha casa brasileira. É uma alegria participar das comemorações do aniversário da cidade e dar continuidade a essa parceria, que era tão valorizada pelo maestro Nicolau. Tenho certeza de que o projeto seguirá crescendo sob a liderança da maestra Sarah e coisas maravilhosas nos aguardam. Isso é mais do que trabalho para mim, é pessoal e eu levo isso muito a sério", ressaltou.

Visitas às escolas

A programação do intercâmbio teve continuidade nesta terça-feira (14), com a visita da equipe da Universidade do Sul do Mississippi (USM) às escolas municipais Paulo VI e Bahia, atendidas pelo Projeto Volta Redonda Cidade da Música. Os professores da universidade conheceram de perto o trabalho de iniciação musical desenvolvido na rede municipal de ensino, incluindo apresentações de alunos e demonstrações das atividades realizadas nas bandas de metais, banda marcial, percussão, pífaro e cordas.

A aluna Yasmin Esposti, de 15 anos, que toca trombone de vara e participa do Projeto Volta Redonda Cidade da Música há três anos, destacou a importância da iniciativa para os estudantes. "Por ser um projeto social, ele amplia muito a nossa perspectiva de futuro e das possibilidades que a música pode proporcionar. Ter contato com professores de outro país é uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos e vivenciar experiências diferentes. É um período de muito aprendizado, que vamos levar para a vida", declarou.

Concertos pelo aniversário da cidade

Além das atividades pedagógicas e do intercâmbio cultural entre as instituições, músicos brasileiros e estrangeiros participarão da programação especial em comemoração aos 72 anos de Volta Redonda, com concertos e recitais gratuitos entre os dias 16 e 18 de julho.

A programação será aberta na quinta-feira (16), às 19h, com o Recital de Câmara – Intercâmbio Musical e Cultural entre a Universidade do Sul do Mississippi (USM) e o Projeto Volta Redonda Cidade da Música, na sede Maestro Nicolau Martins de Oliveira, na Vila Mury.

Na sexta-feira (17), data do aniversário de Volta Redonda, a Banda de Concerto, a Banda Marcial e o Coro Infantojuvenil se apresentam no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal. Encerrando a programação, no sábado (18), também às 19h, será a vez da Orquestra de Cordas e do Coro Infantojuvenil subirem ao palco do teatro.