Equipamento teve suas instalações reformadas para melhorar o atendimento com as atividades esportivas e de lazer - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Equipamento teve suas instalações reformadas para melhorar o atendimento com as atividades esportivas e de lazerFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/07/2026 17:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, nesta quarta-feira (15), as obras de revitalização da Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no bairro Aterrado. O equipamento público passou por uma reforma estrutural completa, executada pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR).

No local, foram realizados serviços de raspagem e remoção do emboço deteriorado, seguidos da aplicação de novo emboço, pintura e impermeabilização das paredes; substituição de todas as portas de alumínio; reparo da arquibancada ao lado da cozinha; troca dos pisos; reforma dos vestiários e das salas; substituição do telhado; e troca dos alambrados. A obra recebeu um investimento de R$ 471 mil.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto; da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; do secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa; de representantes do Furban-VR; de familiares de Paulo Camargo de Melo; além de idosos e crianças participantes dos projetos desenvolvidos na Arena.

Rose Vilela afirmou que é uma grande satisfação ver a arena reinaugurada. Segundo ela, o espaço, em parceria com a Fundação Beatriz Gama (FBG), tem ampliado suas ações para oferecer mais esporte e lazer aos moradores.

"Aqui na Arena do Aterrado realizamos um trabalho muito importante para a saúde das pessoas. Atendemos pessoas da melhor idade, crianças, jovens e adultos, desenvolvendo diversas atividades. Ficamos felizes com a revitalização deste espaço, que é utilizado das 6h às 22h. Além disso, em parceria com a Fundação Beatriz Gama, passamos a realizar atividades de beach tennis e futevôlei, o que nos permitiu aproveitar melhor toda essa estrutura. Agradeço ao prefeito Neto pela sensibilidade que ele tem em relação à atividade física, que contribui para melhorar a qualidade de vida da nossa população", afirmou a secretária.

Durante a inauguração, o morador do bairro Vila Brasília, Vanderci Pereira, de 60 anos, integrante de uma equipe de futebol society, falou sobre a satisfação de poder praticar atividades físicas na Arena.

"É muito gratificante ter a oportunidade de praticar atividade física, encontrar amigos e fazer novas amizades por aqui. Agradeço ao prefeito pela revitalização deste espaço, que é muito importante para todos nós que o utilizamos", afirmou Vanderci.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância da revitalização da Arena Esportiva para a continuidade do desenvolvimento dos programas esportivos do município.

"Volta Redonda é referência em instalações esportivas e também no desenvolvimento de programas que incentivam a prática de atividades físicas por pessoas de todas as idades. Ter um espaço como a Arena Professor Paulo Camargo de Melo revitalizado nos permitirá dar continuidade à execução de todos os projetos desenvolvidos que beneficiam a nossa população", ressaltou Neto.

Esporte e lazer ao alcance da população

A Arena Professor Paulo Camargo de Melo é um dos principais equipamentos esportivos do município e oferece diversas atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O espaço recebe aulas de ginástica para a terceira idade, treinamento funcional, futsal (adulto e infantil) e futebol society. Também são realizadas atividades de basquete, handebol, vôlei e alongamento para adultos.

De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, acontece o futebol adulto de lazer. Aos sábados, pela manhã, o local também é utilizado para partidas de futebol de lazer. Na parte externa, em parceria com a Fundação Beatriz Gama, são oferecidas aulas de beach tennis e futevôlei.