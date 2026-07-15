Interessados devem se inscrever a partir de segunda-feira (20/7) na sede da FBG ou nos Cras - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Interessados devem se inscrever a partir de segunda-feira (20/7) na sede da FBG ou nos CrasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 15/07/2026 10:29

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), abre a partir de segunda-feira, dia 20/7, as inscrições para as turmas do segundo semestre de 2026 dos cursos profissionalizantes do programa “Volta Redonda Formando Profissionais”. No total serão 240 vagas disponíveis e distribuídas com 20 para cada curso.

As 11 opções de qualificação oferecidas são para: Cabeleireiro; Corte e costura básico e avançado; Confeitaria básico e avançado; Depilação com banho dourado; Estética integrativa básica e avançada; Maquiagem; Mecânica de automóveis; Manicure com alongamento de unhas; Trança; Embelezamento do olhar; Ornamentação com bolas avançado.

Cada turma terá 20 vagas. As aulas do programa “Volta Redonda Formando Profissionais” têm duração de quatro meses. Todos os alunos que concluírem o curso, com registro de frequência, participam de cerimônia de formatura e recebem certificados.

“As aulas serão realizadas em diferentes locais e horários para atender às necessidades dos alunos. Esses cursos são uma excelente oportunidade para quem busca conquistar uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. Nosso objetivo é oferecer uma formação de qualidade, preparando os alunos para as demandas do mercado e ajudando a abrir portas para novas oportunidades”, explicou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de julho, das 8h às 12h. Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Fundação Beatriz Gama (Avenida Engenheiro Francisco Saboia Barbosa Filho, 3.000, bairro Retiro). Os cursos que acontecerão nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e no Centro Comunitário do Roma terão suas inscrições feitas no local onde serão ofertados.

Para fazer os cursos profissionalizantes, é necessário ser morador de Volta Redonda e ter acima de 14 anos. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar um documento com foto (original e cópia) e comprovante de residência atualizado (original e cópia). Outras informações podem ser obtidas por telefone: (24) 3511-3683 ou (24) 3511-3698.

Confira os dias e horários dos cursos:

FBG

Cabeleireiro: segundas e terças-feiras, 8h às 11h;

Corte e costura básico: segundas-feiras, 8h às 11h;

Corte e costura avançado: segundas-feiras; 13h às 16h;

Confeitaria básica: segundas-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h;

Confeitaria avançada: quartas-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h;

Depilação com banho dourado: segundas-feiras, das 8h às 11h;

Embelezamento do olhar: segundas-feiras, das 13h às 16h;

Estética Integrativa básica: terças-feiras, das 8h às 11h;

Estética Integrativa avançada: terças-feiras, das 13h às 16h;

Mecânica de automóveis: terças-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h;

Manicure com alongamento de unhas: terças-feiras, das 8h às 11h;

Trança: quartas-feiras, das 8h às 11h.

Centro comunitário Roma

Maquiagem: quartas-feiras, das 13h às 16h.

Cras

Santo Agostinho

Depilação com banho dourado: terças-feiras, das 8h às 11h;

Embelezamento do olhar: terças-feiras, das 13h às 16h.

Voldac

Trança: quartas-feiras, das 13h às 16h.

Jardim Cidade do Aço

Maquiagem: sextas-feiras, das 13h às 16h.

Açude I

Ornamentação com bolas avançado: terças-feiras, das 8h às 11h;

Manicure com alongamento de unhas: terças-feiras, das 13h às 16h.

Jardim Belmonte

Ornamentação com bolas avançado: quintas-feiras, das 8h às 11h.