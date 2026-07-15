Prefeito Neto se reuniu com representantes de construtoras para avançar na aprovação do financiamento pela Caixa Econômica para os novos empreendimentos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeito Neto se reuniu com representantes de construtoras para avançar na aprovação do financiamento pela Caixa Econômica para os novos empreendimentosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/07/2026 17:02

Volta Redonda - Volta Redonda quer ultrapassar as duas mil novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. O prefeito Antonio Francisco Neto esteve, nesta quarta-feira (15), com representantes de construtoras que vão assumir a implantação dos empreendimentos para avançar na parte documental e conseguir a aprovação da Caixa Econômica Federal (CEF), que financia e acompanha a obra, o mais rápido possível.

A construção dos novos condomínios do Minha Casa, Minha Vida fazem parte da adesão do município à Campanha da Fraternidade, da Igreja Católica que, neste ano, tem como tema “Fraternidade e Moradia”. A iniciativa busca despertar a consciência social e o compromisso cristão com o direito à moradia digna para todos.

“Estamos avançando para garantir moradia digna para mais de duas mil famílias de Volta Redonda. Já escolhemos os terrenos para receber os novos condomínios, que vão beneficiar sete regiões da cidade. Agora, estamos fazendo um estudo de viabilidade junto à Caixa. Os construtores e nós do governo municipal estamos trabalhando para acelerar os trâmites legais para ampliar o número de pessoas com a casa própria no município”, afirmou o prefeito Neto.

O primeiro empreendimento desta nova leva, o Minha Casa, Minha Vida do Morada do Campo, está quase pronto e vai atender 192 famílias. Agora, o prefeito Neto quer conseguir novos condomínios para os bairros Açude, Retiro (região da Fundação Beatriz Gama), Vale Verde, Santa Rita do Zarur, Fazendinha, Jardim Belmonte e Roma.

“É bom lembrar que o município de Volta Redonda garante a instalação de vaso sanitário com assento e box com chuveiro elétrico em todas as unidades do Minha Casa, Minha Vida. Além disso, vamos prezar pela segurança com reforço na iluminação e instalação de câmeras de monitoramento”, lembrou o prefeito Neto, reforçando que esses pequenos acréscimos trazem mais conforto para os moradores.



Também participaram do encontro, no gabinete do prefeito, um representante da Caixa Econômica Federal, o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede; o presidente do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Abmailton Pratti; o coordenador-geral do Minha Casa, Minha Vida em Volta Redonda, Paulo Netto; e o assessor especial do prefeito, Lucas Santos da Silva, responsável pelos novos empreendimentos do programa.

Outras 2,5 mil famílias já foram beneficiadas em VR

Desde 2009, o projeto Minha Casa, Minha Vida beneficiou mais de 2,5 mil famílias em Volta Redonda, com a construção de unidades nos bairros Santa Cruz, Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte, graças às parcerias dos governos municipal e federal, com financiamento por meio da Caixa Econômica Federal – também responsável por acompanhar as obras. Em Volta Redonda, vários órgãos municipais trabalham em conjunto para oferecer toda a infraestrutura necessária antes da entrega das chaves.

À frente da administração municipal em 2009, quando o programa foi lançado, o prefeito Neto lembra que mobilizou o governo, à época, para ser beneficiado pela iniciativa que melhorou a vida de milhares de moradores.

“E este ano vai ser mais especial, por estarmos junto com a Campanha da Fraternidade. Garantir a casa própria é garantir respeito e dignidade para quem mais precisa”, disse o prefeito Neto, ressaltando que paralelamente a esse trabalho de construção civil ocorre o trabalho social desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), que faz o cadastro das famílias e a avaliação dos beneficiados.