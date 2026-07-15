Objetivo é aproximar a população das atividades realizadas no espaço cultural e também da história afro-brasileira - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Objetivo é aproximar a população das atividades realizadas no espaço cultural e também da história afro-brasileiraFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/07/2026 16:58

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda promoverá entre agosto e dezembro, no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, oficinas culturais gratuitas, que serão voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e da memória da formação artística.

Os interessados em participar destas oficinas em agosto podem realizar as suas inscrições nos dias em que cada uma delas forem realizadas. A SMC tem como objetivo tornar a população de Volta Redonda cada vez mais próxima e integrada das atividades realizadas no icônico espaço cultural, que fica localizado no coração do município.

Confira as atividades em agosto:

- Jongo Di Volta – Mestre Geraldinho – Encontros quinzenais, sempre às segundas-feiras, às 18h30;

- Capoeira – Mestre Grande – Aulas semanais, às quintas-feiras, às 18h30;

- Pesquisa Visual Pretrocêntrica – Prof. Jader Mattos – Quatro encontros às sextas-feiras do mês de agosto.

As datas e oficinas dos meses seguintes serão anunciadas em breve. A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, destacou a importância da realização dessas atividades.

“As oficinas realizadas no Memorial Zumbi têm grande importância, pois valorizam a cultura afro-brasileira, promovem o acesso da população às atividades culturais e fortalecem o conhecimento sobre a história, a identidade e a contribuição do povo negro para a formação da sociedade brasileira. Além disso, contribuem para a preservação da memória, o combate ao racismo e a promoção da diversidade cultural”, destacou a coordenadora.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, convidou a população para participar das oficinas.

“O Memorial Zumbi é um espaço muito importante para a difusão da cultura afro e também da história da cidade. A realização dessas oficinas, com aulas e atividades ministradas por pessoas de grande vivência e rica trajetória cultural, será fundamental para manter essas características vivas e seguir transmitindo esses conhecimentos àqueles que ainda não tiveram acesso a estas informações. Participe e vamos, juntos, seguir multiplicando a nossa história”, convidou Anderson.