Programação especial do Zoo-VR acontecerá nos dias 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de julho - Foto: Divulgação - Zoo/VR

Programação especial do Zoo-VR acontecerá nos dias 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de julhoFoto: Divulgação - Zoo/VR

Publicado 16/07/2026 16:40

Volta Redonda - O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) preparou uma programação especial para as férias escolares, com diversas atividades recreativas voltadas para as crianças e suas famílias. A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer, integração e aprendizado em contato com a natureza.

As atividades terão início neste sábado (18) e seguirão nos dias 21 (terça-feira), 22 (quarta-feira), 23 (quinta-feira), 24 (sexta-feira) e 25 (sábado), sempre em dois horários: das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Durante a programação, os participantes poderão aproveitar gincanas, brincadeiras cooperativas, jogos em grupo, circuitos de desafios, atividades de movimento, dinâmicas de integração, atividades sensoriais, jogos, brincadeiras musicais, atividades de observação da natureza, jogos de perguntas e respostas e dinâmicas em equipe.

Além de promover diversão, as ações têm como objetivo estimular o convívio social, o trabalho em equipe e a conscientização sobre a importância da preservação ambiental, aproveitando o ambiente do zoológico para despertar o interesse pela fauna e pela natureza.

"Preparamos uma programação diversificada para que as crianças possam aproveitar as férias de forma divertida e, ao mesmo tempo, aprender mais sobre a natureza e a importância da conservação ambiental. O Zoo-VR é um espaço de lazer, educação e convivência, e queremos proporcionar experiências que aproximem as famílias desse ambiente tão especial", afirmou o diretor do Parque Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira.