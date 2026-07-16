Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social celebra mais de quatro décadas de atendimento especializado - Foto: Clara Preta/Smas

Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social celebra mais de quatro décadas de atendimento especializadoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 16/07/2026 16:43

Volta Redonda - O Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) Lucas José Villela Braga, vinculado ao Departamento de Proteção Especial (DPES) da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, completou 41 anos de atuação nessa quarta-feira (15). Referência no atendimento especializado a pessoas com deficiência no município, a unidade celebra a data em um momento especial: as obras de reforma e revitalização da sede estão na reta final e vão garantir um espaço mais moderno, seguro, acessível e acolhedor para usuários, familiares e profissionais.

Há mais de quatro décadas, o Centro-Dia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da autonomia, na promoção da inclusão social e da garantia de direitos das pessoas com deficiência. A unidade integra a rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e oferece proteção social especializada por meio de atendimentos individuais e coletivos, além do acompanhamento das famílias.

Atualmente, mais de 100 usuários, com idades entre 18 e 59 anos, são atendidos semanalmente. O serviço é destinado a pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências múltiplas, com atividades voltadas ao fortalecimento das habilidades cognitivas, emocionais, sociais e funcionais, incentivando a autonomia, a convivência comunitária e a melhoria da qualidade de vida.

O CAPD conta com uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicóloga, pedagoga e educadores físicos, que desenvolvem oficinas de mosaico, bijuterias, reciclagem, teatro, informática, capoeira, psicomotricidade, atividades de coordenação motora e grupos voltados ao fortalecimento dos vínculos familiares e da convivência social.

Ao longo de sua trajetória, o Centro-Dia acompanhou a evolução das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Durante muitos anos, a unidade esteve vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com a consolidação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), passou a integrar oficialmente a rede socioassistencial do município, fortalecendo sua atuação como equipamento de proteção social especializada.

A coordenadora do local, Beth Melo, destacou que os 41 anos da unidade representam uma trajetória de dedicação, acolhimento e inclusão. "Celebrar os 41 anos do Centro-Dia é motivo de grande orgulho. Nossa trajetória é marcada pelo acolhimento, respeito às diferenças e promoção da autonomia das pessoas com deficiência. A revitalização da unidade fortalece esse trabalho, oferecendo um espaço mais acessível, seguro e acolhedor para usuários, famílias e equipe. É um novo momento para um serviço que há mais de quatro décadas transforma vidas", destacou a coordenadora.

A diretora do DPES, Mariana Pimenta, ressaltou que a revitalização da unidade representa mais um investimento na qualificação da rede socioassistencial. "Essa obra representa um avanço importante para a política de assistência social do município. Estamos entregando uma unidade mais moderna, segura e adequada às necessidades dos usuários, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades e dos atendimentos. O Centro-Dia é um equipamento de referência, e essa revitalização reforça o compromisso da prefeitura em oferecer serviços cada vez mais qualificados e humanizados", disse a diretora.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, enfatizou a importância do Centro-Dia para a garantia de direitos das pessoas com deficiência em Volta Redonda.

"O Centro-Dia tem uma história marcada pelo compromisso com a inclusão, a proteção social e o fortalecimento da autonomia das pessoas com deficiência. Com a reforma, ampliamos a capacidade de oferecer um atendimento ainda mais acolhedor e de qualidade, reafirmando o compromisso da administração municipal em investir em equipamentos públicos que promovam cidadania, dignidade e qualidade de vida para os usuários e suas famílias", ressaltou a subsecretária.

Reforma entra na reta final e vai modernizar toda a unidade

As obras de reforma do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência Lucas José Villela Braga tiveram início em setembro de 2025 e estão na reta final. A Prefeitura de Volta Redonda investe cerca de R$ 321 mil na revitalização completa da unidade.

Entre os serviços executados estão reparos estruturais, emboço e preparação das paredes para pintura interna e externa, substituição do piso em toda a unidade, troca do telhado, substituição das caixas d’água, melhorias nas instalações dos banheiros para os usuários, adaptação de banheiro para acessibilidade, instalação de escada interna e construção de um escovódromo destinado às atividades de orientação sobre higiene bucal.

As intervenções têm como objetivo proporcionar mais conforto, segurança, acessibilidade e funcionalidade para usuários, familiares e profissionais, garantindo um ambiente mais adequado ao desenvolvimento das oficinas, atendimentos especializados e demais atividades realizadas pela equipe multidisciplinar.

A unidade também passará a contar com novos espaços voltados ao atendimento dos usuários, incluindo uma cozinha experimental, uma academia de ginástica equipada para pessoas adultas e um auditório com capacidade para aproximadamente 100 pessoas, ampliando as possibilidades de atividades, convivência e promoção da autonomia.

Com a conclusão das obras, o Centro-Dia estará preparado para continuar sendo referência no atendimento às pessoas com deficiência em Volta Redonda, reforçando o compromisso da prefeitura com a inclusão social, a promoção da autonomia e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.