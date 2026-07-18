Suspeitos foram presos durante operação do Bope e levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Érica Martin

Suspeitos foram presos durante operação do Bope e levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Érica Martin

Publicado 18/07/2026 10:21

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam cinco homens e apreenderam um adolescente, na madrugada deste sábado (18), na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste. A ação, que começou por volta das 5h30, teve como objetivo combater a disputa territorial na região e impedir uma tentativa de invasão à localidade de Rio das Pedras, também na Zona Sudoeste

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De acordo com a Polícia Militar, no momento em que as equipes entraram na região, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto, e os suspeitos fugiram em direção ao interior de uma casa.



Após perseguição, cinco deles terminaram localizados escondidos no segundo andar do imóvel, cuja entrada teve a autorização do morador. Um sexto homem recebeu voz de prisão enquanto tentava fugir pulando um muro. Segundo a corporação, durante a fuga ele deixou cair uma pistola, que acabou apreendida pelos policiais.



Segundo a PM, um dos suspeitos foi visto tentando sair da residência com uma pistola, mas retornou ao imóvel ao perceber a aproximação da equipe, sendo detido em seguida. Já outro homem estava escondido atrás de um colchão, também armado, e acabou rendido após a abordagem.



Ao final da operação, os militares apreenderam três pistolas, um rádio comunicador, um aparelho celular, um conjunto de roupas e diversas porções de maconha, crack e cocaína.



Os presos e o menor apreendido foram encaminhados à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

De acordo com a Polícia Militar, no momento em que as equipes entraram na região, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto, e os suspeitos fugiram em direção ao interior de uma casa.Após perseguição, cinco deles terminaram localizados escondidos no segundo andar do imóvel, cuja entrada teve a autorização do morador. Um sexto homem recebeu voz de prisão enquanto tentava fugir pulando um muro. Segundo a corporação, durante a fuga ele deixou cair uma pistola, que acabou apreendida pelos policiais.Segundo a PM, um dos suspeitos foi visto tentando sair da residência com uma pistola, mas retornou ao imóvel ao perceber a aproximação da equipe, sendo detido em seguida. Já outro homem estava escondido atrás de um colchão, também armado, e acabou rendido após a abordagem.Ao final da operação, os militares apreenderam três pistolas, um rádio comunicador, um aparelho celular, um conjunto de roupas e diversas porções de maconha, crack e cocaína.Os presos e o menor apreendido foram encaminhados à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Guerra





Ainda de acordo com as informações, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não aceitaram a mudança de facção deixaram a região e buscaram abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as comunidades César Maia, Fontela, Palmares, Monte Serrat, Coroado e Ilha dos Porcos, em Vargem Pequena, são historicamente dominadas pelo Comando Vermelho. Já as áreas de Pombo Sem Asa, Beira Rio, Vila Taboinha e Comunidade do Canal, em Vargem Grande, estariam sob a influência de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), que atuariam em aliança com milicianos.Ainda de acordo com as informações, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não aceitaram a mudança de facção deixaram a região e buscaram abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte.

CV, TCP e milícia

Para tentar defender seus territórios e pontos estratégicos, grupos de milicianos fizeram acordos com a facção de tráfico Terceiro Comando Puro (TCP). Essa união busca somar forças para impedir a expansão do Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste.

Atualmente, a comunidade Pombo Sem Asa é dominada pelo CV, enquanto Rio das Pedras permanece sob o controle da aliança entre milicianos e o TCP e, por isso, sofre constantes ataques da facção rival.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci