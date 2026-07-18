Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam cinco homens e apreenderam um adolescente, na madrugada deste sábado (18), na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste. A ação, que começou por volta das 5h30, teve como objetivo combater a disputa territorial na região e impedir uma tentativa de invasão à localidade de Rio das Pedras, também na Zona Sudoeste
De acordo com a Polícia Militar, no momento em que as equipes entraram na região, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto, e os suspeitos fugiram em direção ao interior de uma casa.
Após perseguição, cinco deles terminaram localizados escondidos no segundo andar do imóvel, cuja entrada teve a autorização do morador. Um sexto homem recebeu voz de prisão enquanto tentava fugir pulando um muro. Segundo a corporação, durante a fuga ele deixou cair uma pistola, que acabou apreendida pelos policiais.
Segundo a PM, um dos suspeitos foi visto tentando sair da residência com uma pistola, mas retornou ao imóvel ao perceber a aproximação da equipe, sendo detido em seguida. Já outro homem estava escondido atrás de um colchão, também armado, e acabou rendido após a abordagem.
Ao final da operação, os militares apreenderam três pistolas, um rádio comunicador, um aparelho celular, um conjunto de roupas e diversas porções de maconha, crack e cocaína.
Os presos e o menor apreendido foram encaminhados à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).
Ainda de acordo com as informações, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não aceitaram a mudança de facção deixaram a região e buscaram abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte.
CV, TCP e milícia
Para tentar defender seus territórios e pontos estratégicos, grupos de milicianos fizeram acordos com a facção de tráfico Terceiro Comando Puro (TCP). Essa união busca somar forças para impedir a expansão do Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste.
Atualmente, a comunidade Pombo Sem Asa é dominada pelo CV, enquanto Rio das Pedras permanece sob o controle da aliança entre milicianos e o TCP e, por isso, sofre constantes ataques da facção rival.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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