Ronaldo José Araújo era padeiro e trabalhava em uma rede de supermercados - Reprodução/Redes sociais

Ronaldo José Araújo era padeiro e trabalhava em uma rede de supermercadosReprodução/Redes sociais

Publicado 21/07/2026 21:38 | Atualizado 21/07/2026 22:04

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do padeiro Ronaldo José Araújo, de 59 anos, atropelado por uma motocicleta que tentava escapar de uma abordagem da PM em Cosmos, na Zona Oeste. O caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (20), na Rua Umbará.





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) realizavam patrulhamento na região quando identificaram duas motocicletas sem placas. Ao notarem a aproximação da viatura, os condutores desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga em alta velocidade.



Durante a perseguição, uma das motocicletas perdeu o controle e atingiu Ronaldo, que estava na calçada, em frente à própria casa. O outro motociclista conseguiu escapar.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a direção da unidade, Ronaldo chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu.



O motociclista envolvido no atropelamento e o garupa também ficaram feridos. Após receberem atendimento médico, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande), responsável pela investigação. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.



A delegacia apura as circunstâncias da perseguição, a dinâmica do atropelamento e tenta identificar o segundo motociclista que fugiu do local.



Ronaldo era padeiro, trabalhava em uma rede de supermercados e morava no bairro com a mulher e os filhos. Natural de Vitória, no Espírito Santo, ele era conhecido por familiares e amigos como um homem religioso, dedicado ao trabalho e apaixonado pela família. LEIA MAIS: Idosa de 75 anos morre baleada em Vigário Geral De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) realizavam patrulhamento na região quando identificaram duas motocicletas sem placas. Ao notarem a aproximação da viatura, os condutores desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga em alta velocidade.Durante a perseguição, uma das motocicletas perdeu o controle e atingiu Ronaldo, que estava na calçada, em frente à própria casa. O outro motociclista conseguiu escapar.A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a direção da unidade, Ronaldo chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu.O motociclista envolvido no atropelamento e o garupa também ficaram feridos. Após receberem atendimento médico, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande), responsável pela investigação. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.A delegacia apura as circunstâncias da perseguição, a dinâmica do atropelamento e tenta identificar o segundo motociclista que fugiu do local.Ronaldo era padeiro, trabalhava em uma rede de supermercados e morava no bairro com a mulher e os filhos. Natural de Vitória, no Espírito Santo, ele era conhecido por familiares e amigos como um homem religioso, dedicado ao trabalho e apaixonado pela família.

Marinho Santos era supervisor de Ronaldo e contou para a reportagem de O DIA como era o colega

"Ronaldo fazia parte da nossa equipe de panificação há 14 anos e era o padeiro mais antigo. Ao longo de todo esse tempo, demonstrou um comprometimento admirável com o trabalho e um respeito enorme por todos ao seu redor. Mais do que um profissional exemplar, ele era um ser humano raro, daqueles que deixam marcas por onde passam. Era um homem de fé inabalável, muito dedicado à família e à igreja. Quantas vezes ouvi dele palavras de incentivo e apoio, inclusive quando me dizia que estava orando por mim. Ronaldo tinha sonhos, trabalhava com dedicação para realizar seus projetos e nunca perdeu a simplicidade. Sua partida deixa um vazio imenso em nossa equipe. Hoje, não choramos apenas a perda de um colaborador, mas de um amigo, de um exemplo de caráter, honestidade e bondade.", afirmou o amigo.



O corpo foi liberado pelo Instituto Médico-Legal de Campo Grande, e o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério de Campo Grande, nesta quarta-feira (22).



Os dois ocupantes da motocicleta permaneceram sob custódia após receberem alta médica e deverão responder pelo crime de homicídio.