Ronaldo José Araújo era padeiro e trabalhava em uma rede de supermercadosReprodução/Redes sociais
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) realizavam patrulhamento na região quando identificaram duas motocicletas sem placas. Ao notarem a aproximação da viatura, os condutores desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga em alta velocidade.
Durante a perseguição, uma das motocicletas perdeu o controle e atingiu Ronaldo, que estava na calçada, em frente à própria casa. O outro motociclista conseguiu escapar.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a direção da unidade, Ronaldo chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu.
O motociclista envolvido no atropelamento e o garupa também ficaram feridos. Após receberem atendimento médico, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande), responsável pela investigação. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
A delegacia apura as circunstâncias da perseguição, a dinâmica do atropelamento e tenta identificar o segundo motociclista que fugiu do local.
Ronaldo era padeiro, trabalhava em uma rede de supermercados e morava no bairro com a mulher e os filhos. Natural de Vitória, no Espírito Santo, ele era conhecido por familiares e amigos como um homem religioso, dedicado ao trabalho e apaixonado pela família.
O corpo foi liberado pelo Instituto Médico-Legal de Campo Grande, e o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério de Campo Grande, nesta quarta-feira (22).
Os dois ocupantes da motocicleta permaneceram sob custódia após receberem alta médica e deverão responder pelo crime de homicídio.
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