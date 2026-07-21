Passageiros no Terminal Gentileza, na Zona Portuária do Rio - Érica Martin / Agência O DIA

Passageiros no Terminal Gentileza, na Zona Portuária do RioÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 21/07/2026 14:33

O DIA, nesta terça-feira (21), Rio - Usuários do transporte público da cidade do Rio demonstraram alívio com a normalização do aplicativo Jaé após dias de instabilidade. Antes da atualização mais recente, que precisa ser realizada em cada celular, o sistema apresentou falhas, impossibilitando pagamentos por meio do QR-Code. Ao, nesta terça-feira (21), passageiros no Terminal Gentileza, na Zona Portuária, deram detalhes sobre os problemas enfrentados e ressaltaram que a estabilidade do serviço trouxe mais tranquilidade à rotina.

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Joana Mota, 42 anos, contou que o sistema voltou ao normal após atualizar o aplicativo. "Eu precisei atualizar mais cedo para poder pegar a condução. Agora ele está funcionando normalmente. [Ficou fora do ar] de ontem para hoje. Não estava conseguindo [utilizar]", disse.

Até o problema ser solucionado, a técnica em Análises Clínicas teve outra opção de pagamento. "Eu tenho o cartão. Mas no celular ele não estava funcionando", explicou Joana.

No entanto, assim como o aplicativo, o cartão físico de Marcela Viera, 34, não funcionou. Ela, então, precisou utilizar outro transporte até o serviço digital estabilizar. "[O aplicativo parou na] sexta-feira, quando eu estava indo trabalhar", lembrou.

"Estava [dando erro]. [...] Quando passava na máquina, ele travava. Eu paguei do meu bolso. Meu cartão também não estava passando. Tive que vir de metrô, porque eu também tenho um RioCard. Então, utilizo os dois", falou Marcela, ao relatar que os colegas de trabalho passaram pela mesma situação.

Atualização do aplicativo

Em nota, o Jaé informou que identificou, na semana passada, uma instabilidade pontual no aplicativo. Segundo a empresa, a situação foi rapidamente corrigida e o sistema já opera normalmente. Além disso, destacou que, para garantir o funcionamento adequado do aplicativo, é importante que os usuários realizem a atualização mais recente e sincronizem as informações.

Passo a passo:



1. Abra a loja de aplicativos do seu celular e pesquise por Jaé;

2. Clique em Atualizar;

3. Abra o aplicativo;

4. Na tela inicial, deslize a seta para baixo para atualizar as informações;

5. Após esse procedimento, o aplicativo estará sincronizado e pronto para uso.



O Jaé, ainda, reforçou que não houve registro de falha na biometria facial nem nos cartões físicos. A instabilidade afetou exclusivamente o acesso pelo aplicativo e, mesmo durante esse período, os passageiros continuaram contando com outras formas de pagamento disponíveis no sistema.

Mais dificuldades

Por outro lado, Patrícia Soares de Melo, 54, continua enfrentando dificuldades. O aplicativo desconectou sozinho e ela não consegue mais acessá-lo. "Desde ontem está assim. [...] Ontem, apesar de ser minha folga, eu fui tentar [pagar pelo aplicativo] e não consegui. E hoje novamente. [...] Eu estou pagando pelo Pix, pelo meu dinheiro mesmo. Eu não tenho o cartão físico", lamentou a atendente.



Ela tentou resolver no posto de atendimento do Jaé localizado no terminal, mas não conseguiu solucionar a tempo. "Eles falaram que era para eu ficar na fila para tentar resolver, atualizar. Porque deve ser meu e-mail, mas eu falei: 'Meu e-mail e meu telefone estão certos'. Aí vou voltar amanhã porque senão vou chegar atrasada no trabalho. [...] E a fila está enorme lá, muito grande", falou Patrícia.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Jaé a respeito de mais informações, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

* Colaborou Érica Martin