Criminosos invadiram a Banca do André e furtaram diversos itens durante a madrugada - Reprodução / Instagram

Criminosos invadiram a Banca do André e furtaram diversos itens durante a madrugadaReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 13:22

Rio - A Banca do André, um dos pontos mais movimentados da Cinelândia, no Centro , foi invadida e furtada, na madrugada desta terça-feira (21). Nas redes sociais, o proprietário do estabelecimento mostrou imagens de câmeras de segurança e pediu ajuda para recuperar os itens levados.

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“Infelizmente, nessa madrugada a banca foi arrebentada de novo. Três adultos e uma criança entraram e levaram tudo: mercadoria, cigarro, filtro, isqueiro… um monte de coisa, inclusive o nosso som, que faz a gente ter um happy hour aqui”, disse André Breves.



O proprietário disse que já registrou a ocorrência na delegacia e conta com o apoio das autoridades. André também pediu ajuda aos seguidores e disponibilizou a chave Pix para que doações sejam feitas.



“Eu não sou disso, não gosto disso, mas eu não vejo outra alternativa a não ser passar a chave Pix, porque o caixa estava sinistro, cara. Um som é essencial para a gente ter alguma parada aqui e eu preciso. Estou sem nada agora”, contou.



Inclusive, alguns eventos estão marcados para acontecer na banca nos próximos dias. Na quinta-feira (23), terá a Quinta do Jazz & Afro Grooves, com Radamés Quarteto e DJ Cavalcanti. No dia seguinte, na sexta-feira (24), o Império Serrano irá lançar seu samba enredo para o Carnaval 2027 no local.



“Tentando não me abalar porque essa semana tem um monte de coisa bacana rolando”, escreveu André na legenda da publicação.



A Banca do André fica localizada na Rua Pedro Lessa, na esquina com a Avenida Rio Branco, na Cinelândia, na Região Central do Rio. O local é palco de diversas rodas de samba, encontros de jazz e exibição de filmes. A chave pix foi disponibilizada para quem quiser ajudar. É celular e o número é 21980679494