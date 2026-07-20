Dupla foi flagrada dentro de bueiro em tentativa de furto de cabosReprodução de vídeo
Os agentes encaminharam os homens, que não tiveram as identidades divulgadas, à 4ª DP (Centro). Após o levantamento técnico do material que seria alvo do crime, realizaram o registro da ocorrência. Na unidade policial, constaram que os suspeitos possuíam antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes. Eles permaneceram detidos, aguardando a decisão do Poder Judiciário para definir as medidas cabíveis.
Centro lidera ranking de furtos de cabos em 2026
Um levantamento da Light aponta que, de janeiro até a primeira quinzena de julho de 2026, foram registradas 686 ocorrências de furto de cabos em baixa tensão (BT) e 32 em média tensão (MT), totalizando 718 ocorrências no período. Ao todo, os criminosos levaram 70 mil metros de cabos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 9,4 milhões.
No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.
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