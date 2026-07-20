Dupla foi flagrada dentro de bueiro em tentativa de furto de cabos - Reprodução de vídeo

Dupla foi flagrada dentro de bueiro em tentativa de furto de cabosReprodução de vídeo

Publicado 20/07/2026 12:06

Rio - Dois homens foram flagrados dentro de um bueiro durante uma tentativa de furto de cabos na Rua do Rosário, no Centro do Rio, na madrugada deste domingo (19). Uma ação em conjunta entre policiais militares com a Light impediu o crime e prendeu a dupla.

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Por volta das 3h15, um eletricista da rede subterrânea da companhia de energia identificou a movimentação suspeita e acionou o Centro de Controle de Segurança da empresa. As forças de segurança se deslocaram para o local e confirmaram a tentativa de furto. Os agentes retiraram a tampa do bueiro e ordenaram a saída dos dois do buraco.



Os agentes encaminharam os homens, que não tiveram as identidades divulgadas, à 4ª DP (Centro). Após o levantamento técnico do material que seria alvo do crime, realizaram o registro da ocorrência. Na unidade policial, constaram que os suspeitos possuíam antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes. Eles permaneceram detidos, aguardando a decisão do Poder Judiciário para definir as medidas cabíveis.



Centro lidera ranking de furtos de cabos em 2026



Um levantamento da Light aponta que, de janeiro até a primeira quinzena de julho de 2026, foram registradas 686 ocorrências de furto de cabos em baixa tensão (BT) e 32 em média tensão (MT), totalizando 718 ocorrências no período. Ao todo, os criminosos levaram 70 mil metros de cabos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 9,4 milhões.



No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.

O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros).