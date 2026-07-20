Polícia Militar informou que reforçou o policiamento no entorno do Morro do JuramentoÉrica Martin
No domingo (19), outros três homens foram encontrados mortos na Avenida Martin Luther King Jr, na altura da estação de metrô de Tomás Coelho, ainda na Zona Norte. Eles foram identificados como Willian Lima da Rocha, de 38 anos; Wallace Lima da Rocha, de 40; e José Luiz Menezes de Paula, de 50. Ainda não há informações sobre os respectivos sepultamentos.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga os dois casos. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e circunstâncias dos crimes.
Tiroteio intenso assusta moradores
Moradores do Morro do Juramento e do entorno viveram momentos de pânico durante o fim de semana. Nas redes sociais, vídeos gravados em meio ao tiroteio mostram o intenso confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).
O ataque foi coordenado por integrantes do TCP, vindos do Complexo da Serrinha, localizado entre os bairros de Madureira e Vaz Lobo, também na Zona Norte. A comunidade alvo dos criminosos é dominada pelo CV. A região convive com disputas territoriais há mais de um ano.
Juramento pic.twitter.com/USkpxBejW1— RJ EM GUERRA OFC (@rjemguerraofc) July 19, 2026
O confronto continua intenso no Juramento. pic.twitter.com/iuWBYOcnFY— CARIOCA TV (@CariocasTV) July 19, 2026
Atividade em Vicente de Carvalho.— CARIOCA TV (@CariocasTV) July 19, 2026
Disputa entre grupos terroristas no Juramento. pic.twitter.com/cJDwlUvyL5
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