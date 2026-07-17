Fuzis e munições apreendidas durante reforço no policiamento em Cordovil - Divulgação

Fuzis e munições apreendidas durante reforço no policiamento em CordovilDivulgação

Publicado 17/07/2026 09:41





Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade do tiroteio, motivado pela disputa de território entre as facções rivais.



Muitos tiros na região de Cordovil e Brás de Pina. pic.twitter.com/3aXdCneysx — Notícias na mira Rj (@informesrj88) July 17, 2026 Rio - As comunidades Tinta e Dourado, em Cordovil, na Zona Norte, viveram mais uma madrugada de confronto entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Militar, agentes seguem com a Operação Interceptação na região na manhã desta sexta-feira (17). Até o momento, já foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, carregadores e grande quantidade de muniçõesEm imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade do tiroteio, motivado pela disputa de território entre as facções rivais.

Entre a madrugada e a manhã desta sexta (17), durante o monitoramento da movimentação de um grupo de homens armados que planejava atacar as comunidades da Tinta e do Dourado, policiais militares foram recebidos a tiros, dando início a uma nova troca de tiros. Com o fim dos disparos, os criminosos conseguiram fugir.

Posteriormente, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 16º BPM (Olaria), posicionadas na Rua Antônio, avistaram bandidos na Estrada do Quitungo, em direção à comunidade do Dourado. Os agentes tentaram realizar uma abordagem, mas houve mais um confronto. Na ação, houve apreensão de um fuzil, uma pistola e munições.



Ainda na região de Cordovil, os policiais receberam informações de inteligência sobre a presença de homens armados na Rua José Lopes. Ao se aproximarem do local, um novo tiroteio acabou sendo registrado. Os criminosos também conseguiram fugir, porém, durante as buscas em um terreno da região, os agentes localizaram e apreenderam um fuzil calibre 5,56, um carregador de alta capacidade — conhecido popularmente como "carregador goiabada" — e grande quantidade de drogas. A ocorrência está a cargo da 38ª DP (Brás de Pina).