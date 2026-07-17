Fuzis e munições apreendidas durante reforço no policiamento em CordovilDivulgação

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - As comunidades Tinta e Dourado, em Cordovil, na Zona Norte, viveram mais uma madrugada de confronto entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Militar, agentes seguem com a Operação Interceptação na região na manhã desta sexta-feira (17). Até o momento, já foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, carregadores e grande quantidade de munições

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade do tiroteio, motivado pela disputa de território entre as facções rivais.

Entre a madrugada e a manhã desta sexta (17), durante o monitoramento da movimentação de um grupo de homens armados que planejava atacar as comunidades da Tinta e do Dourado, policiais militares foram recebidos a tiros, dando início a uma nova troca de tiros. Com o fim dos disparos, os criminosos conseguiram fugir.
LEIA MAIS: PM reforça policiamento no entorno do Complexo de Israel
LEIA MAIS: Guerra entre criminosos volta a assustar moradores de Cordovil
Posteriormente, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 16º BPM (Olaria), posicionadas na Rua Antônio, avistaram bandidos na Estrada do Quitungo, em direção à comunidade do Dourado. Os agentes tentaram realizar uma abordagem, mas houve mais um confronto. Na ação, houve apreensão de um fuzil, uma pistola e munições.

Ainda na região de Cordovil, os policiais receberam informações de inteligência sobre a presença de homens armados na Rua José Lopes. Ao se aproximarem do local, um novo tiroteio acabou sendo registrado. Os criminosos também conseguiram fugir, porém, durante as buscas em um terreno da região, os agentes localizaram e apreenderam um fuzil calibre 5,56, um carregador de alta capacidade — conhecido popularmente como "carregador goiabada" — e grande quantidade de drogas. A ocorrência está a cargo da 38ª DP (Brás de Pina).
fotogaleria
Fuzis e munições apreendidas durante reforço no policiamento em Cordovil - Divulgação
Fuzis e munições apreendidas durante reforço no policiamento em Cordovil - Divulgação


Também na manhã desta sexta-feira (17), equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram atacadas durante patrulhamento na Avenida Schultz Wenk, no bairro de Cordovil. Houve troca de tiros, e os bandidos fugiram, abandonando grande quantidade de munições de fuzil e três baterias utilizadas para alimentar rádios transmissores.

Próximo ao local das apreensões, as equipes encontraram uma bandeira de Israel, abandonada pelos envolvidos nos confrontos. O objeto é conhecido por ser utilizado como um dos símbolos de identificação do TCP responsável pelos recentes ataques às comunidades. O policiamento segue reforçado em toda a região.

Ao todo, cerca de 150 policiais militares participam da operação, que concentra as ações nos bairros de Cordovil, Brás de Pina e Jardim América. O efetivo conta com o reforço de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE).

A Operação Interceptação integra a estratégia permanente da Corporação de intensificar o policiamento em áreas prioritárias, por meio da atuação integrada das unidades operacionais, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade e fortalecer a sensação de segurança da população