Cordovil teve mais uma madrugada de tiroteio - Reprodução/Rede Social

Cordovil teve mais uma madrugada de tiroteioReprodução/Rede Social

Publicado 15/07/2026 06:57 | Atualizado 15/07/2026 07:19

Rio - Moradores de Cordovil, na Zona Norte, viveram mais uma madrugada de terror, nesta quarta-feira (15), em meio à guerra entre criminosos nas comunidades da Tinta e do Dourado. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade dos disparos.



Na região, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) disputam o controle da área. O tiroteio teve ainda carros em chamas e outras barricadas incendiadas.

Comunidade do dourado Cordovil . pic.twitter.com/7yRtimKpqp — Rio em guerra (@Rioemguerraofc) July 15, 2026

Tensão explode entre Comando Vermelho (CV) e TerceiroComandoPuro (TCP) com tiroteio e veículo incendiado na comunidade Dourado, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/zVrHYQM5BT — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) July 14, 2026

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria) realizam um reforço no policiamento ostensivo nas regiões de Brás de Pina, Cordovil e Jardim América.

"A medida teve início nesta terça-feira (14) e visa impedir confrontos entre facções criminosas na região", disse em nota.

Violência recorrente



No último sábado (11), seis pessoas foram mortas em meio a outro confronto. Entre elas, a j ovem autista Karolaine Nascimento Neves, de 28 anos . Segundo testemunhas, a troca tiros ocorreu após traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), chefiados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, invadirem as comunidades dominadas pelo Comando Vermelho (CV).



Na madrugada de terça (14), policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam um fuzil de calibre 7,62 mm durante uma ação na comunidade Cinco Bocas, em Cordovil. De acordo com a corporação, equipes realizavam um patrulhamento estratégico na Avenida Schultz Wenk quando foram atacadas a tiros por criminosos armados. Houve confronto, e os suspeitos conseguiram fugir.

Após o tiroteio, os policiais fizeram uma varredura na região e localizaram o armamento, que teria sido abandonado pelos criminosos e acabou apreendido.

Parte do bairro de Cordovil faz parte do Complexo de Israel, que abrange Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. A região é dominada por Peixão, que tenta expandir seu domínio para áreas ainda dominadas pela Comando Vermelho.