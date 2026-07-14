Moisés Gomes de Almeida Carneiro foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (14) - Divulgação PCRJ

Moisés Gomes de Almeida Carneiro foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (14)Divulgação PCRJ

Publicado 14/07/2026 17:38

O suspeito foi detido por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na Rua Professora Alba de Alencar. Contra Moíses, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça no âmbito da Operação Contenção.



A ofensiva também teve como alvo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi baseada em informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP) e teve como objetivo enfraquecer a estrutura financeira da organização, conter sua expansão territorial e reduzir os índices de roubo de veículos na região.



Ao todo, a operação resultou na prisão de 23 suspeitos. Durante as diligências, foram apreendidos entorpecentes, uma central clandestina de TV por assinatura ("gatonet"), 12 celulares, um rádio transmissor e um rojão. Policiais militares do Batalhão de Choque (BPChq), que atuaram em apoio à ação, também apreenderam seis fuzis.

A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Moisés Gomes de Almeida Carneiro. O espaço segue aberto para manifestações.

Relembre o caso



Na noite do mesmo dia, policiais militares encontraram o corpo da vítima na comunidade. Já na manhã seguinte, um dos suspeitos do crime foi preso no Morro do Banco com drogas em casa. Segundo a PM, ele confessou participação no homicídio e foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral