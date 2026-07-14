Local suspeito de funcionar como cemitério clandestino foi localizado por cães farejadores da CoreReprodução/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, cães farejadores localizaram o ponto suspeito durante a operação na comunidade, e o material será submetido à perícia para auxiliar nas investigações. A ação teve como objetivo apurar a explosão que atingiu a sede da associação de moradores na tarde de segunda-feira (13). O ataque deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou danos no imóvel.
Durante a varredura técnica, o Esquadrão Antibomba da Core identificou dois pontos com vestígios compatíveis com artefatos explosivos improvisados (AEIs). De acordo com os peritos, os indícios encontrados apresentam características semelhantes às de explosivos lançados por drones (aeronaves remotamente pilotadas). Além da associação de moradores, um segundo ponto, em via pública, também apresentou marcas da explosão.
Moradores da região relataram que o episódio pode estar relacionado à disputa territorial entre criminosos. Curicica e bairros vizinhos vêm sendo palco de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e grupos milicianos que atuam no local. Nesta terça, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê. Ao todo, 23 suspeitos foram presos. Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor.
A 32ª DP (Taquara) instaurou procedimento para investigar o caso. Os agentes buscam imagens, testemunhas e elementos que possam esclarecer tanto a origem dos explosivos quanto a ligação entre o ataque e o local apontado como possível cemitério clandestino. Até o momento, não há informações sobre presos. As investigações seguem em andamento.
Meses antes, em janeiro, agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) e da DDPA encontraram outro cemitério clandestino em Rio das Pedras. Na ocasião, ossadas enroladas em panos foram localizadas dentro de um buraco em uma área conhecida como Areal.
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