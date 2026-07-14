Local suspeito de funcionar como cemitério clandestino foi localizado por cães farejadores da Core - Reprodução/Polícia Civil

Local suspeito de funcionar como cemitério clandestino foi localizado por cães farejadores da CoreReprodução/Polícia Civil

Publicado 14/07/2026 15:37





Segundo a Polícia Civil, cães farejadores localizaram o ponto suspeito durante a operação na comunidade, e o material será submetido à perícia para auxiliar nas investigações. A ação teve como objetivo apurar a explosão que atingiu a sede da associação de moradores na tarde de segunda-feira (13). O ataque deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou danos no imóvel.



Durante a varredura técnica, o Esquadrão Antibomba da Core identificou dois pontos com vestígios compatíveis com artefatos explosivos improvisados (AEIs). De acordo com os peritos, os indícios encontrados apresentam características semelhantes às de explosivos lançados por drones (aeronaves remotamente pilotadas). Além da associação de moradores, um segundo ponto, em via pública, também apresentou marcas da explosão.



Moradores da região relataram que o episódio pode estar relacionado à disputa territorial entre criminosos. Curicica e bairros vizinhos vêm sendo palco de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e grupos milicianos que atuam no local.



A 32ª DP (Taquara) instaurou procedimento para investigar o caso. Os agentes buscam imagens, testemunhas e elementos que possam esclarecer tanto a origem dos explosivos quanto a ligação entre o ataque e o local apontado como possível cemitério clandestino. Até o momento, não há informações sobre presos. As investigações seguem em andamento.

Rio - Uma cabeça humana foi encontrada, nesta terça-feira (14), em uma região apontada pelas autoridades como possível cemitério clandestino ligado ao tráfico de drogas. A descoberta aconteceu em Curicica, Zona Sudoeste, durante uma operação realizada por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que investigam uma explosão na Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos Segundo a Polícia Civil, cães farejadores localizaram o ponto suspeito durante a operação na comunidade, e o material será submetido à perícia para auxiliar nas investigações. A ação teve como objetivo apurar a explosão que atingiu a sede da associação de moradores na tarde de segunda-feira (13). O ataque deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou danos no imóvel.Durante a varredura técnica, o Esquadrão Antibomba da Core identificou dois pontos com vestígios compatíveis com artefatos explosivos improvisados (AEIs). De acordo com os peritos, os indícios encontrados apresentam características semelhantes às de explosivos lançados por drones (aeronaves remotamente pilotadas). Além da associação de moradores, um segundo ponto, em via pública, também apresentou marcas da explosão.Moradores da região relataram que o episódio pode estar relacionado à disputa territorial entre criminosos. Curicica e bairros vizinhos vêm sendo palco de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e grupos milicianos que atuam no local. Nesta terça, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê . Ao todo, 23 suspeitos foram presos. Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor.A 32ª DP (Taquara) instaurou procedimento para investigar o caso. Os agentes buscam imagens, testemunhas e elementos que possam esclarecer tanto a origem dos explosivos quanto a ligação entre o ataque e o local apontado como possível cemitério clandestino. Até o momento, não há informações sobre presos. As investigações seguem em andamento.

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