Gilbert Wagner Antunes Lopes é suspeito de ser o mandante da morte de um vereador - Divulgação PCRJ

Gilbert Wagner Antunes Lopes é suspeito de ser o mandante da morte de um vereadorDivulgação PCRJ

Publicado 14/07/2026 20:26 | Atualizado 14/07/2026 20:29

Rio - Um homem apontado como um dos milicianos mais procurados do Espírito Santo foi preso, nesta terça-feira (14), na Baixada Fluminense. Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman", é suspeito de ser o mandante da morte do vereador Marquinhos da Cooperativa, em 2021. O suspeito foi localizado no bairro Engenho, em Itaguaí.



Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em abril deste ano. Agentes da 50ª DP (Itaguaí) identificaram que Gilbert estaria buscando abrigo com integrantes de uma milícia que atua na região de Chaperó, em Itaguaí. Os policiais passaram a monitorar os deslocamentos do suspeito, que, segundo a corporação, utilizava diferentes endereços e circulava por municípios da região para dificultar sua localização.



Na sexta-feira (10), equipes da Polícia Civil conseguiram localizar Gilbert em Mangaratiba. No entanto, ele conseguiu fugir ao se misturar às pessoas que participavam de um evento na cidade. Após a fuga, os policiais reuniram novas informações que permitiram cercar o suspeito e prendê-lo.



Histórico de crimes e ameaças



Gilbert é apontado como o mandante do homicídio do vereador Marcos Augusto Costalonga, assassinado a tiros no dia 27 de maio de 2021, em Presidente Kennedy. Ele também é investigado por ameaças contra autoridades públicas, incluindo um procurador de Justiça.



Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito responde por crimes de alta gravidade e teria ligação com um grupo investigado por homicídios e outros delitos.



Origem do apelido



Ainda de acordo com a polícia, o apelido "Batman" faz referência a um miliciano histórico que atuava na Zona Oeste do Rio, em alusão à ligação de Gilbert com grupos paramilitares.



A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Gilbert Wagner Antunes Lopes. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral