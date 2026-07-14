Caroline foi atingida por chamas após gasolina ser colocada em ritual - Reprodução

Caroline foi atingida por chamas após gasolina ser colocada em ritualReprodução

Publicado 14/07/2026 21:20 | Atualizado 14/07/2026 21:41





De acordo com testemunhas ouvidas pela 33ª DP (Realengo), Gabriel Pimentel, marido da yalorixá Thayane Alves, não teria prestado socorro à vítima após o incêndio. Ele aparece em imagens analisadas pela investigação despejando etanol em uma cumbuca que já estava em chamas. Segundos depois, ocorre uma explosão que atinge Caroline.



O caso ganhou novos contornos após depoimentos de pessoas que presenciaram a cerimônia. Segundo o dono do terreiro, Anderson Bruno de Andrade Júnior, Thayane não informou previamente que utilizaria materiais inflamáveis no ritual. Em depoimento, ele afirmou que Gabriel havia sido alertado para não usar o galão de etanol e que teria buscado o combustível no carro a pedido da companheira.



Ainda segundo Anderson, o suspeito teria aproveitado um momento de distração para despejar o combustível na cumbuca, que estava próxima à vítima, provocando a explosão.



A irmã de Caroline, Carina, afirmou à polícia que a vítima chegou a relatar detalhes do acidente enquanto estava internada. Segundo ela, Caroline disse que não sabia que haveria fogo durante a gira religiosa e confirmou que Gabriel não a ajudou após o incêndio.



De acordo com o depoimento, a própria vítima precisou usar um lençol para apagar as chamas que consumiam seu corpo.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o combustível é despejado no recipiente em chamas. Após a explosão, participantes da cerimônia aparecem correndo e gritando por água na tentativa de conter o fogo.



Antes de desativar as redes sociais, Thayane Alves publicou uma nota sobre o caso. No texto, ela afirmou que o ritual tinha caráter estritamente particular e era conduzido exclusivamente por ela e pelo marido. A yalorixá também declarou que o babalorixá responsável pelo espaço não participou da condução da cerimônia nem tinha responsabilidade sobre a vida religiosa de Caroline.



Na publicação, Thayane classificou o episódio como um "acidente de natureza inesperada e imprevisível" e lamentou a morte da participante.



Caroline foi

Rio - Novos depoimentos prestados à Polícia Civil revelaram detalhes sobre os momentos que antecederam a morte de Caroline Pinto dos Santos, 31 anos. Ela teve 65% do corpo queimado durante uma cerimônia em um terreiro de candomblé, em Realengo , na Zona Oeste. A vítima morreu na quinta-feira (9), após passar quase um mês internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.De acordo com testemunhas ouvidas pela 33ª DP (Realengo), Gabriel Pimentel, marido da yalorixá Thayane Alves, não teria prestado socorro à vítima após o incêndio. Ele aparece em imagens analisadas pela investigação despejando etanol em uma cumbuca que já estava em chamas. Segundos depois, ocorre uma explosão que atinge Caroline.O caso ganhou novos contornos após depoimentos de pessoas que presenciaram a cerimônia. Segundo o dono do terreiro, Anderson Bruno de Andrade Júnior, Thayane não informou previamente que utilizaria materiais inflamáveis no ritual. Em depoimento, ele afirmou que Gabriel havia sido alertado para não usar o galão de etanol e que teria buscado o combustível no carro a pedido da companheira.Ainda segundo Anderson, o suspeito teria aproveitado um momento de distração para despejar o combustível na cumbuca, que estava próxima à vítima, provocando a explosão.A irmã de Caroline, Carina, afirmou à polícia que a vítima chegou a relatar detalhes do acidente enquanto estava internada. Segundo ela, Caroline disse que não sabia que haveria fogo durante a gira religiosa e confirmou que Gabriel não a ajudou após o incêndio.De acordo com o depoimento, a própria vítima precisou usar um lençol para apagar as chamas que consumiam seu corpo.Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o combustível é despejado no recipiente em chamas. Após a explosão, participantes da cerimônia aparecem correndo e gritando por água na tentativa de conter o fogo.Antes de desativar as redes sociais, Thayane Alves publicou uma nota sobre o caso. No texto, ela afirmou que o ritual tinha caráter estritamente particular e era conduzido exclusivamente por ela e pelo marido. A yalorixá também declarou que o babalorixá responsável pelo espaço não participou da condução da cerimônia nem tinha responsabilidade sobre a vida religiosa de Caroline.Na publicação, Thayane classificou o episódio como um "acidente de natureza inesperada e imprevisível" e lamentou a morte da participante.Caroline foi sepultada no último sábado (11), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência . A despedida reuniu familiares e amigos, que pedem justiça e cobram a responsabilização dos envolvidos. A vítima deixou três filhas, de 5, 10 e 16 anos.

A reportagem de O DIA tenta contato da defesa de Gabriel Pimentel. O espaço segue aberto para manifestações.