Caso foi registrado na 58ª DP (Posse), em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação / PCERJ
A criança foi levada à delegacia com diversas lesões graves e aparentes no rosto, compatíveis com agressões físicas por ação contundente. Segundo a denúncia, a atual companheira do pai teria contado à mãe que as agressões aconteceram de madrugada, após o menino fazer suas necessidades fisiológicas nas próprias roupas.
A mãe confrontou o homem, que assumiu ter batido na criança como forma de correção. Ele ainda teria dito, de maneira fria, que por ser seu filho, "poderia até matá-lo, se quisesse". O menino passou por exame de corpo de delito, que comprovou as agressões.
Os agentes realizaram diligências e prenderam o homem, que, na delegacia, confessou espontaneamente ter agredido o filho. Ele alegou que agiu por irritação após a criança sujar as roupas e atribuiu sua conduta às dificuldades financeiras que enfrenta, o que supostamente lhe causa estresse.
A criança recebeu atendimento médico e foi submetida aos procedimentos periciais cabíveis, enquanto o preso permanece à disposição da Justiça.
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