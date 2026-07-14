Adriana Calcanhotto - Leo Aversa / Divulgação

Adriana CalcanhottoLeo Aversa / Divulgação

Publicado 14/07/2026 11:39 | Atualizado 14/07/2026 11:42

Rio - A cantora e compositora Adriana Calcanhotto vai participar de um bate-papo nesta quarta-feira (15), às 17h30, no Centro Cultural Banco do Brasil, com entrada franca. O evento, que faz parte do Clube de Leitura promovido mensalmente pelo espaço cultural, tem como título "A Poesia e a Cena".

"Vai ser uma conversa sobre os livros que me formaram, os que li mais de uma vez, os que me acompanham como leitora e como autora e como isso aparece no 'Saga Lusa', onde experimentei o quanto a literatura salva", conta Adriana, referindo-se ao livro no qual narra os imprevistos de sua turnê portuguesa de 2008.

Entre noites sem dormir, shows tumultuados e uma forte gripe tratada com medicamentos, a artista enfrentou um surto psicótico induzido por remédios e precisou interromper a agenda. Em recuperação num quarto de hotel, ela encontrou na escrita uma forma de atravessar o medo, recuperar a lucidez e transformar uma experiência difícil em uma narrativa inventiva.

Amante da poesia, a artista construiu um repertório marcado pela síntese, pela delicadeza da expressão subjetiva e pelo diálogo constante com autores que atravessam suas canções, muitas vezes de forma explícita.

Ao longo de sua trajetória, revelou admiração por poetas brasileiros e estrangeiros que ajudaram a moldar seu universo criativo. Nomes como Caetano Veloso, Antônio Cícero, Ferreira Gullar, Wally Salomão e Fernando Pessoa figuram entre suas referências mais frequentes.

“Essa relação íntima com a literatura ajuda a compreender uma das características mais marcantes da obra de Adriana. Em suas letras e composições, a precisão da linguagem, a economia verbal e a força da sugestão parecem ecoar uma das lições fundamentais da poesia: muitas vezes, menos é mais”, analisa a curadora e mediadora do Clube de Leitura CCBB, Suzana Vargas.