Há 11 palcos espalhados no sistema metroviárioDivulgação / MetrôRio
Inscrições abertas: artistas podem se apresentar em estações de metrô
O projeto Palco Carioca, do MetrôRio, funciona em 11 locais
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PF encontra aves exóticas e animais silvestres em cativeiro
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