Há 11 palcos espalhados no sistema metroviário - Divulgação / MetrôRio

Há 11 palcos espalhados no sistema metroviárioDivulgação / MetrôRio

Publicado 14/07/2026 08:44

Rio - Músicos e artistas maiores de 18 anos já podem se inscrever, de forma gratuita, para se apresentar em palcos montados em estações de metrô do Rio. O projeto Palco Carioca, do MetrôRio, tem como objetivo dar vitrine a novos talentos da música, dança, poesia e literatura, além de levar entretenimento a passageiros.

Os shows podem ser agendados, em dias úteis, das 9h às 20h, nas estações: Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, Jardim de Alah/Leblon, General Osório/Ipanema, Siqueira Campos, Carioca/Centro, Presidente Vargas/Centro, Uruguaiana/Centro, Cidade Nova, Uruguai, Maria da Graça e Triagem.

Há 10 anos, o Palco Carioca dá visibilidade a artistas do Rio, transformando estações em oportunidades e espaços de cultura. O projeto registrou mais de 1,5 mil apresentações musicais no primeiro semestre de 2026. Com 11 palcos espalhados, o projeto soma quase 20 mil shows desde a sua criação, em 2016.

Nessa trajetória, oito músicos já conquistaram o sonho de tocar no Rock in Rio, em 2019. Na ação "Estação Rock in Rio", os artistas tiveram a honra de tocar os primeiros acordes da Cidade do Rock naquele ano, nos espaços do Palco Carioca apoiados pelo MetrôRio, localizados nos dois acessos do festival.