Bezerro invadiu a estação e foi perseguido por um cachorro - Reprodução / Redes Sociais

Bezerro invadiu a estação e foi perseguido por um cachorroReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2026 09:57

Rio - Um bezerro invadiu a estação de trem de Japeri, na Baixada Fluminense, e assustou passageiros. Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o animal correndo pela plataforma. Ele chegou a entrar em uma das composições que estava parada no local.



Não há informações sobre como o bezerro conseguiu acessar a estação. O flagra, feito por um passageiro no domingo (12), mostra também um cachorro perseguindo o animal. Os dois correm pela plataforma e, em seguida, o filhote entra no trem.



Assim que entrou na composição, o bezerro chegou a deitar, mas logo levantou e voltou a correr, desta vez dentro dos vagões. A invasão assustou e divertiu os passageiros, que logo saíram do trem.



“É vaquejada! Pega o boi, pega o boi. Entrou no trem, sai daí, pessoal. Sai do trem, sai do trem”, alertou o passageiro que estava gravando.



Nas redes sociais, o registro divertiu os internautas. “Live action de ‘Madagascar’”, brincou um perfil no X, antigo Twitter. “O tipo de coisa que você só vê no Rio de Janeiro”, apontou outro. “Acho que ele ia pegar o trem para Paracambi”, riu um terceiro. “Coitadinho, gente. Ele deve estar estressado para caramba. O dono irresponsável tem que ser punido por isso”, se preocupou um quarto.



De acordo com a TrensRJ, concessionária responsável pela malha ferroviária da Região Metropolitana do Rio, o bezerro saiu da estação por conta própria e passa bem. Sua invasão não afetou a circulação dos trens. Ninguém foi atingido.