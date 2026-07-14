Incêndio atingiu um imóvel na Estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, Zona Oeste do RioReprodução de vídeo / Instagram
Incêndio atinge depósito em Campo Grande
Corpo de Bombeiros foi acionando e finalizou a ocorrência na manhã desta terça-feira (14)
Testemunhas apontam omissão no incêndio que matou mulher em terreiro
Em depoimento, pessoas afirmam que a vítima precisou apagar as chamas com um lençol
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Cidade de Deus recebe feira de serviços gratuitos
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Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf) engloba as atribuições da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)
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