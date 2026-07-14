Incêndio atingiu um imóvel na Estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Incêndio atingiu um imóvel na Estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, Zona Oeste do RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/07/2026 09:20

Rio - Um incêndio atingiu um depósito/galpão na Estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (14). Ao DIA, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência finalizou na manhã deste mesmo dia, às 8h. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, as chamas começaram às 2h15, no imóvel do nº 1990, na altura da Rua Engenheiro Travassos Filho. O Centro de Operações Rio informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ também esteve no local.

Durante o trabalho das equipes, ocorreu interdição na estrada nos dois sentidos e o trânsito sofreu desvio para a Rua Pintor Santa Rosa. Às 8h10, todas as vias foram liberadas, após o término da ação dos bombeiros. O trânsito estava intenso no trecho.

