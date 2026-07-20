Garis precisaram se abaixar ao lado do caminhão para se proteger do tiroteioReprodução / Redes Sociais
Tiroteio no Complexo do Chapadão deixa garis encurralados— Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2026
Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/dlXvBfW8zE
Por meio de nota, a empresa disse que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo.
Nas redes sociais, moradores relatam momentos de tensão durante a manhã desta segunda-feira na região. Outro vídeo mostra um veículo blindado em uma das ruas do complexo enquanto um intenso tiroteio pode ser ouvido.
Mais um registro da operação de hoje no complexo do Chapadão. pic.twitter.com/rJztgdWbsy— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) July 20, 2026
Rafael, que prestava serviço para a Prefeitura de Duque de Caxias, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos da época, o tiro teria partido de criminosos da região, que tinham como alvo uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.