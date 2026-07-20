PSD oficializou candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

PSD oficializou candidatura de Eduardo Paes ao governo do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 20/07/2026 14:20

Rio - O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (20), durante uma convenção realizada em Botafogo, na Zona Sul, a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio. O ex-prefeito da capital fluminense terá como vice a advogada Jane Reis (MDB).

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Paes afirmou que, caso seja eleito, seu governo não vai se "acovardar" diante do crime organizado. "É um recado muito direto para aqueles que aterrorizam a nossa população, às famílias e que tiram a nossa paz. O tempo do Estado se acovardando, acabou".

"Nós vamos retomar todos os territórios para os homens e mulheres de bem, que são a maioria absoluta, que não aguentam mais viver com o crime organizado. Aliás, vai acabar essa conivência, esse regime de sociedade entre agentes públicos e o crime organizado. Isso serve para facções do tráfico de drogas e para milicianos", complementou.

Ele, ainda, citou políticos envolvidos em esquemas criminosos ao mencionar que o Estado do Rio "tem solução". "Eu não generalizo, mas o que a gente vê, é uma parte importante, a maioria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio formando uma quadrilha de deputados que são verdadeiros sócios do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. E os casos de corrupção se espalharam por todas as áreas. [...] Mas os homens e mulheres que estão aqui se recusam a desistir, porque Estado do Rio de Janeiro tem solução. Nós não estamos condenados ao atraso".



Em seguida, falou sobre o apoio do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao Rio. "Esse Estado é extraordinário em sua grandeza, diversidade e beleza. É a segunda economia do Brasil e é o símbolo do país. Aliás, faço esse registro aqui em relação ao presidente Lula. É o único líder político de dimensão nacional que tem essa compreensão que se nós não resolvermos o Rio, nós não iremos resolver o Brasil", destacou.

Em outro momento, disse que também pretende voltar as atenções para localidades fora da capital, incluindo a Baixada Fluminense, Região Metropolitana, Sul Fluminense, Região dos Lagos, entre outros. "O interior [do Rio] precisa de atenção, de recursos, com o Estado funcionando e repasses em dia para os prefeitos. O interior, apesar de tantas dificuldades, desenvolve muito bem seus potenciais. Se tiver ajuda do Governo do Estado, tenho certeza que vai se desenvolver com facilidade".

Logo após, o candidato ressaltou que possui diferentes propostas para cada região, devido as características distintas de cada uma. "Cada lugar tem sua especificidade, tem sua demanda, sua necessidade. São muito específicas as necessidades. O que a gente quer reafirmar aqui é o nosso desejo de trabalhar muito com os prefeitos.[...] Os prefeitos não conseguiam acessar o governo do Estado, a não ser que tivesse um deputado amigo. Isso tem que parar. O deputado tem sua função, inclusive, lutar pelos prefeitos das suas cidades. Mas os prefeitos terão linha direta com o governador", disse Paes.

Além disso, falou sobre o principal compromisso do mandato. "O Estado teve seus cofres saqueados, precisa, antes de tudo, de respeito, seriedade. Nosso compromisso, [...] é colocar as contas em ordem, devolver a capacidade de investir. Responsabilidade fiscal, gestão por resultado, metas claras e integridade em cada área do Governo".



O ex-prefeito disse que irá manter a mesma postura do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, que exonerou mais de 4 mil cargos de março até junho deste ano. "[Ele] tem tido a coragem de fazer ajustes que há muito tempo o Rio esperava. Cortando cargos comissionados, enxugando estruturas e abrindo auditorias em cada canto da máquina pública. Nosso compromisso é claro. Essas medidas não vão parar. Vamos mantê-las e aprofunda-las", revelou ele.

Eleições 2026

As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.

Saiba mais

Paes, que foi eleito quatro vezes prefeito do Rio, deixou o cargo em março deste ano, ao passar o mandato para o vice, Eduardo Cavaliere (PSD).

Esta é a terceira vez que ele concorre a Governador. Em 2006, se candidatou ao cargo pela primeira vez, obtendo cerca de 5% dos votos válidos. Já em 2018 disputou o segundo turno com Wilson Witzel, mas perdeu.

* Colaborou Reginaldo Pimenta