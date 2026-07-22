Movimentação policial na comunidade César Maia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Movimentação policial na comunidade César MaiaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 22/07/2026 07:23

Rio - As polícias Civil e Militar realizaram, nesta quarta-feira (22), uma operação contra traficantes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades César Maia e Fontela, em Vargem Pequena, e no Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, todas na Zona Sudoeste. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão. Dois criminosos foram capturados e houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas e rádios comunicadores.

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Na comunidade César Maia, havia indícios do domínio da facção em diversos muros. Um deles tinha a assinatura de uma das lideranças da facção, o Edgar Alves Andrade, conhecido como "Doca" ou "Urso". Em outro ponto, havia ainda uma bandeira do Brasil com a seguinte descrição: "Bem-vindos ao C.M".

A Operação Contenção ocorreu para conter e combater o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo era desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 370 criminosos foram presos, e outros 137 mortos em confrontos. Agentes também apreenderam cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.

A ação foi baseada em uma investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira) e teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), da inteligência da Polícia Militar e do Comando de Operações Especiais (COE), entre os quais o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o batalhão responsável pela região.