Moradores participam de atividades físicas com orientação profissional. - Divulgação/ UniCBE

Moradores participam de atividades físicas com orientação profissional.Divulgação/ UniCBE

Publicado 22/07/2026 16:47

Rio - Moradores de Santa Cruz e de outros bairros da Zona Oeste podem receber atendimento gratuito em atividade física orientada e fisioterapia por meio do projeto do Centro Universitário CBM-UniCBE. Financiada pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj),a iniciativa busca ampliar o acesso da população a serviços de saúde e promover a formação prática de estudantes da área.

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As atividades são realizadas no Laboratório de Desenvolvimento Humano da instituição, que reúne ações de ensino, pesquisa e extensão. O programa oferece treinamento de força, exercícios cardiorrespiratórios, aulas de dança, atividades em esteira e bicicleta ergométrica, além de acompanhamento nutricional.



Atualmente, cinco moradores participam das atividades, que são realizadas duas vezes por semana. Os atendimentos são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por professores e estudantes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia e Direito.

As atividades são realizadas no Laboratório de Desenvolvimento Humano da instituição, que reúne ações de ensino, pesquisa e extensão. O programa oferece treinamento de força, exercícios cardiorrespiratórios, aulas de dança, atividades em esteira e bicicleta ergométrica, além de acompanhamento nutricional.Atualmente, cinco moradores participam das atividades, que são realizadas duas vezes por semana. Os atendimentos são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por professores e estudantes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia e Direito.

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Coordenadora do curso de Educação Física da UniCBE, Fabiele Caramez explica que a proposta é ampliar o acesso da população à prática segura de exercícios físicos.

Coordenadora do curso de Educação Física da UniCBE, Fabiele Caramez explica que a proposta é ampliar o acesso da população à prática segura de exercícios físicos.

"Nosso objetivo é democratizar o acesso à atividade física, principalmente para famílias de baixa renda. Queremos mostrar que é possível incorporar o exercício físico à rotina de forma segura, promovendo autonomia, saúde e qualidade de vida. Também buscamos aproximar a universidade da comunidade e transformar o conhecimento científico em benefício direto para a população", afirma.



Clínica-escola oferece cerca de 200 atendimentos por mês



Além do programa de atividades físicas, a Clínica-Escola de Fisioterapia da instituição presta atendimento gratuito à comunidade. Os pacientes passam por avaliação cinético-funcional e recebem um plano terapêutico individualizado, acompanhado por estudantes do curso sob supervisão dos docentes.



De acordo com a instituição, cerca de 30 pacientes foram acompanhados no primeiro semestre de 2026, totalizando aproximadamente 200 atendimentos mensais.



Para o coordenador do curso de Fisioterapia, Wellington Andrade, o investimento da Faperj fortalece tanto a assistência à população quanto a formação acadêmica.



"O fomento da Faperj permitiu estruturar um ambiente que integra ensino, pesquisa e extensão e amplia o acesso da população a um atendimento fisioterapêutico de qualidade. Ao mesmo tempo em que prestamos assistência gratuita, proporcionamos aos estudantes uma formação prática baseada em evidências científicas e comprometida com as necessidades da comunidade", destaca.



Fomento impulsiona infraestrutura e atendimento



Os recursos da Faperj também viabilizaram a estruturação do Laboratório de Desenvolvimento Humano, com a aquisição de equipamentos de musculação e avaliação física, a implantação de uma sala de dança e a adequação dos espaços destinados às atividades acadêmicas e aos atendimentos gratuitos.



Segundo a instituição, a iniciativa integra atividade física, fisioterapia e outras áreas da saúde, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos e fortalecendo a formação de futuros profissionais.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral