Moradores participam de atividades físicas com orientação profissional.Divulgação/ UniCBE
As atividades são realizadas no Laboratório de Desenvolvimento Humano da instituição, que reúne ações de ensino, pesquisa e extensão. O programa oferece treinamento de força, exercícios cardiorrespiratórios, aulas de dança, atividades em esteira e bicicleta ergométrica, além de acompanhamento nutricional.
Atualmente, cinco moradores participam das atividades, que são realizadas duas vezes por semana. Os atendimentos são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por professores e estudantes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia e Direito.
Coordenadora do curso de Educação Física da UniCBE, Fabiele Caramez explica que a proposta é ampliar o acesso da população à prática segura de exercícios físicos.
Clínica-escola oferece cerca de 200 atendimentos por mês
Além do programa de atividades físicas, a Clínica-Escola de Fisioterapia da instituição presta atendimento gratuito à comunidade. Os pacientes passam por avaliação cinético-funcional e recebem um plano terapêutico individualizado, acompanhado por estudantes do curso sob supervisão dos docentes.
De acordo com a instituição, cerca de 30 pacientes foram acompanhados no primeiro semestre de 2026, totalizando aproximadamente 200 atendimentos mensais.
Para o coordenador do curso de Fisioterapia, Wellington Andrade, o investimento da Faperj fortalece tanto a assistência à população quanto a formação acadêmica.
"O fomento da Faperj permitiu estruturar um ambiente que integra ensino, pesquisa e extensão e amplia o acesso da população a um atendimento fisioterapêutico de qualidade. Ao mesmo tempo em que prestamos assistência gratuita, proporcionamos aos estudantes uma formação prática baseada em evidências científicas e comprometida com as necessidades da comunidade", destaca.
Fomento impulsiona infraestrutura e atendimento
Os recursos da Faperj também viabilizaram a estruturação do Laboratório de Desenvolvimento Humano, com a aquisição de equipamentos de musculação e avaliação física, a implantação de uma sala de dança e a adequação dos espaços destinados às atividades acadêmicas e aos atendimentos gratuitos.
Segundo a instituição, a iniciativa integra atividade física, fisioterapia e outras áreas da saúde, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos e fortalecendo a formação de futuros profissionais.
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