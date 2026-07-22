Os agentes também constataram condições consideradas insalubres em áreas do estabelecimento - Reprodução/Polícia Civil

Os agentes também constataram condições consideradas insalubres em áreas do estabelecimentoReprodução/Polícia Civil

Publicado 22/07/2026 16:08



De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada, acompanhados por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foram até o estabelecimento após receberem informações sobre a possível comercialização de produtos impróprios para o consumo humano.



No local, os policiais foram recebidos pelo gerente do restaurante, que acompanhou toda a inspeção. Durante a fiscalização, a equipe encontrou carnes, frangos e outros alimentos sem etiquetas de validade, além de produtos já vencidos que, segundo a investigação, seriam utilizados na preparação das refeições servidas aos clientes.



Os agentes também constataram condições consideradas insalubres em áreas do estabelecimento. A situação foi registrada pelos peritos do ICCE, que realizaram a pesagem e o descarte de todo o material apreendido.

Diante disso, o gerente do restaurante foi detido pelos policiais porém foi liberado nesta quarta (22)



A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar todas as circunstâncias das irregularidades verificadas durante a fiscalização.