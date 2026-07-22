Os agentes também constataram condições consideradas insalubres em áreas do estabelecimentoReprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Rio - O gerente de um restaurante localizado no Largo do Machado, no Catete, Zona Sul do Rio, foi detido após uma fiscalização da Delegacia do Consumidor (Decon) encontrar alimentos vencidos e produtos sem identificação de validade utilizados no preparo das refeições. A ação ocorreu na terça-feira (21).
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De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada, acompanhados por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foram até o estabelecimento após receberem informações sobre a possível comercialização de produtos impróprios para o consumo humano.

No local, os policiais foram recebidos pelo gerente do restaurante, que acompanhou toda a inspeção. Durante a fiscalização, a equipe encontrou carnes, frangos e outros alimentos sem etiquetas de validade, além de produtos já vencidos que, segundo a investigação, seriam utilizados na preparação das refeições servidas aos clientes.

Os agentes também constataram condições consideradas insalubres em áreas do estabelecimento. A situação foi registrada pelos peritos do ICCE, que realizaram a pesagem e o descarte de todo o material apreendido.
Diante disso, o gerente do restaurante foi detido pelos policiais porém foi liberado nesta quarta (22)

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar todas as circunstâncias das irregularidades verificadas durante a fiscalização. 