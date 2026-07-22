Procon interditou a área de produção e manipulação de alimentos - Reprodução

Procon interditou a área de produção e manipulação de alimentosReprodução

Publicado 22/07/2026 14:57

Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a interdição atingiu o andar superior do estabelecimento, onde funcionava o setor de produção. Durante a inspeção, os fiscais encontraram alimentos com o prazo de validade vencido e diversos produtos sem identificação de origem, data de fabricação ou validade, o que impossibilitava verificar a procedência e as condições de consumo.

Além disso, a equipe constatou graves falhas de higiene nas áreas de manipulação de alimentos. Entre as irregularidades estavam a presença de moscas e baratas no ambiente de produção, além de lixeiras quebradas nas áreas internas da padaria, comprometendo as condições sanitárias do local. Porém, segundo a Lamego, esse espaço já estava desativado e não faz parte do atual setor de produção (Ver nota abaixo)



De acordo com o Procon Carioca, o setor interditado só poderá voltar a funcionar após a correção de todas as irregularidades apontadas e a realização de uma nova vistoria do órgão. A Padaria Lamego também poderá ser multada e sofrer outras sanções administrativas previstas na legislação de defesa do consumidor.



Por meio de nota, a Padaria Lamego informou que recebeu uma fiscalização do Procon Carioca e colaborou com a atuação dos agentes. Disse ainda que não foi interditada e permaneceu funcionando normalmente durante todo o período, sem qualquer interrupção no atendimento aos clientes e que a área mencionada na fiscalização já estava desativada e sem utilização há cerca de três meses, uma vez que essa etapa da produção já vinha sendo realizada em outra unidade da empresa e completou dizendo que os apontamentos estão sendo analisados e a empresa apresentará os esclarecimentos e a defesa administrativa dentro do prazo legal e que permanece à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários.