Além das irregularidades relacionadas aos alimentos, os agentes encontraram problemas estruturaisdivulgação
A ação foi realizada devido ao aumento do movimento nos estabelecimentos durante as comemorações do Dia dos Namorados e da Copa do Mundo, períodos que tradicionalmente impulsionam o consumo no setor de alimentação fora do lar. Ao longo da semana, as equipes fiscalizaram estabelecimentos nos municípios de Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis e Teresópolis, além de diferentes regiões da capital, incluindo as zonas Sul, Norte e Central.
Entre os produtos descartados estavam carnes, peixes, camarões, salmão, carne seca, queijos, frango, pato, linguiça temperada, maionese temperada, caldos, bolinhos prontos, arroz negro, nhoque, massa de pizza, bacon, feijoada, recheios à base de frutos do mar e diversos tipos de molhos. Parte dos alimentos estava sem identificação de data de manipulação e validade. Outros apresentavam prazo de consumo vencido.
Além das irregularidades relacionadas aos alimentos, os agentes encontraram problemas estruturais que comprometem as condições de higiene e armazenamento. Entre eles estavam lixeiras sem tampa ou com pedal defeituoso, prateleiras enferrujadas em equipamentos de refrigeração, pisos quebrados com acúmulo de água, ralos sem proteção adequada e janelas sem telas de proteção contra insetos e outros vetores.
Todos os produtos considerados impróprios para consumo foram descartados na presença das equipes de fiscalização. Os estabelecimentos autuados responderão a processos administrativos e terão prazo para apresentar defesa.
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