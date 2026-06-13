Na área cultural, está prevista a construção de um espaço para eventos com palco coberto - Divulgação/Prefeitura do Rio

Na área cultural, está prevista a construção de um espaço para eventos com palco coberto Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 13/06/2026 20:10 | Atualizado 13/06/2026 21:53

Rio - As obras de expansão do Parque Realengo Susana Naspolini começaram neste sábado (13), na Zona Oeste. Com investimento de R$ 83,3 milhões, o projeto da Prefeitura do Rio pretende dobrar a área do equipamento, que passará dos atuais 75 mil para cerca de 150 mil metros quadrados. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2028.