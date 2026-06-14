Quem for a Madureira na quinta-feira (18) irá participar do Fuzuê juninoDivulgação
A realização é da Companhia de Aruanda em parceria com o Instituto Floresta. O evento é promovido pela Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, projeto de valorização das manifestações culturais que atravessam gerações.
"O Rio de Janeiro, por exemplo, recebeu um contingente significativo de migrantes de todo o Nordeste. Com eles, vieram as tradições que enriqueceram ainda mais a cultura carioca. Isso fica bem claro durante o período junino, com as quadrilhas espalhadas pela cidade. Porém, em todos esses eventos ainda é muito rara a presença de outras tradições além da quadrilha. Aí vem o diferencial do Fuzuê Junino, que traz a diversidade desses patrimônios", afirma Rodrigo Nunes, gestor da Companhia de Aruanda.
"As atividades fomentam a manutenção e a salvaguarda das tradições entendendo que elas vão passar por adaptações, influências, transformações e traduções para que dialoguem com o tempo presente", pontua Rodrigo. "Por seu caráter dinâmico e mutável, as tradições, quando fomentadas a sempre fazer parte do cotidiano das comunidades, não correm o risco de se tornarem engessadas ou esvaziadas de sentido. Muito pelo contrário. É assim que mostram o quanto estão cada vez mais fortes, dinâmicas e atuais", defende o gestor.
A Escola de Patrimônio vem promovendo atividades gratuitas ao longo do ano em cinco diferentes territórios fluminenses — Guapimirim, Tarituba (Paraty), Quissamã. Madureira e Magé —, articulando ações de formação, memória, cultura popular e economia criativa. A iniciativa busca fortalecer os vínculos entre patrimônio, território e comunidade, estimulando a transmissão de conhecimentos para as novas gerações.
SERVIÇO
Fuzuê Junino
Quando: quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20h
Onde: no Viaduto de Madureira — em Madureira, Rio de Janeiro / RJ
Quanto: Gratuito
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