Quem for a Madureira na quinta-feira (18) irá participar do Fuzuê junino - Divulgação

Quem for a Madureira na quinta-feira (18) irá participar do Fuzuê juninoDivulgação

Publicado 14/06/2026 00:00

Enquanto a maioria dos arraiais cariocas concentra as suas atrações nas quadrilhas, o Fuzuê Junino propõe um olhar distinto sobre as tradições que marcam as festas de meio de ano. Na quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20h, o Viaduto de Madureira vai receber uma edição especial do Fuzuê de Aruanda, reunindo jongo, coco, samba de roda, forró, quadrilha com a Banda Flor de Manacá e outras expressões da cultura popular em uma celebração gratuita e aberta ao público.



A realização é da Companhia de Aruanda em parceria com o Instituto Floresta. O evento é promovido pela Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, projeto de valorização das manifestações culturais que atravessam gerações.



"O Rio de Janeiro, por exemplo, recebeu um contingente significativo de migrantes de todo o Nordeste. Com eles, vieram as tradições que enriqueceram ainda mais a cultura carioca. Isso fica bem claro durante o período junino, com as quadrilhas espalhadas pela cidade. Porém, em todos esses eventos ainda é muito rara a presença de outras tradições além da quadrilha. Aí vem o diferencial do Fuzuê Junino, que traz a diversidade desses patrimônios", afirma Rodrigo Nunes, gestor da Companhia de Aruanda.

A programação trará apresentações de jongo, coco e samba de roda conduzidas pela Companhia de Aruanda, Forró e quadrilha junina com a Banda Flor de Manacá, além de outras atividades ligadas ao universo das tradições populares. A proposta é criar um espaço de encontro entre diferentes manifestações culturais, ampliando o conhecimento do público sobre a riqueza dos patrimônios imateriais associados ao ciclo junino.



"As atividades fomentam a manutenção e a salvaguarda das tradições entendendo que elas vão passar por adaptações, influências, transformações e traduções para que dialoguem com o tempo presente", pontua Rodrigo. "Por seu caráter dinâmico e mutável, as tradições, quando fomentadas a sempre fazer parte do cotidiano das comunidades, não correm o risco de se tornarem engessadas ou esvaziadas de sentido. Muito pelo contrário. É assim que mostram o quanto estão cada vez mais fortes, dinâmicas e atuais", defende o gestor.



A Escola de Patrimônio vem promovendo atividades gratuitas ao longo do ano em cinco diferentes territórios fluminenses — Guapimirim, Tarituba (Paraty), Quissamã. Madureira e Magé —, articulando ações de formação, memória, cultura popular e economia criativa. A iniciativa busca fortalecer os vínculos entre patrimônio, território e comunidade, estimulando a transmissão de conhecimentos para as novas gerações.





SERVIÇO



Fuzuê Junino

Quando: quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20h

Onde: no Viaduto de Madureira — em Madureira, Rio de Janeiro / RJ

Quanto: Gratuito