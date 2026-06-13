Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico - Reprodução/Redes sociais

Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais

Publicado 13/06/2026 19:43 | Atualizado 13/06/2026 21:38

Rio – Em meio à dor e à busca por respostas, familiares e amigos se despediram, neste sábado (13), de Arthur de Mello da Silva, 11 anos. O menino foi sepultado no Cemitério da Vila Rosali, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Comovidos, parentes cobraram a identificação do responsável pela morte da criança.

Segundo a Polícia Civil, o material analisado pelo Instituto Médico-Legal (IML) também identificou vestígios de lidocaína e midazolam. No entanto, investigadores consideram que essas substâncias podem estar relacionadas aos medicamentos administrados durante o tratamento hospitalar.

Com a confirmação da presença de chumbinho, os agentes concentram esforços para descobrir de que forma a substância foi ingerida. Testemunhas vêm sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar a reconstituir os acontecimentos que antecederam a intoxicação.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou suspeitos nem informou se alguma pessoa é tratada formalmente como investigada. A DHBF aguarda a conclusão de outros exames periciais e segue reunindo elementos para esclarecer a dinâmica do caso.

Enquanto a investigação avança, a família tenta lidar com a perda de Arthur, cuja morte causou grande repercussão na Baixada Fluminense. Após a despedida realizada neste sábado, parentes afirmam que o principal desejo agora é descobrir quem provocou a tragédia e garantir que o responsável seja levado à Justiça.