Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais
Corpo do menino Arthur é enterrado após morte por envenenamento
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