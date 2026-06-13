Com entrada gratuita, público lota o Jardim Botânico do Rio neste sábado (13) - Divulgação/ Ester Santos

Com entrada gratuita, público lota o Jardim Botânico do Rio neste sábado (13) Divulgação/ Ester Santos

Publicado 13/06/2026 14:45

Rio - Entre árvores centenárias, jardins históricos e paisagens que encantam moradores e turistas, o Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, faz parte da memória afetiva de gerações. Neste sábado (13), um dos espaços mais emblemáticos da cidade completa 218 anos de história. Como parte das comemorações, o público teve acesso gratuito ao local durante todo o dia. Segundo a organização, até o meio-dia o número de visitantes chegou a 4,8 mil, um recorde.

fotogaleria

Centenas de visitantes aproveitaram a programação especial preparada para a data. As irmãs Aureli Barros, 77 anos, professora aposentada, e Meire Teixeira, 71 anos, também aposentada, nascidas e criadas em Madureira e moradoras de Copacabana há seis meses, ficaram encantadas com o local. "Ontem eu soube do aniversário do Jardim e disse para minha "amanhã eu tenho que conhecer aquela maravilha e aqui estamos, nesse espaço verde maravilhoso. Agora vou virar frequentadora assídua", disse Aureli.



As designers Anita Ferreira e Brigida de Paiva, moradoras do Jardim Botânico e Copacabana, respectivamente, também comemoram a novidade. "Hoje em dia vemos muitos projetos virtuais. Esse passaporte é do mundo real, tem forma interativa que faz com que os visitantes conheçam todos os espaços do Jardim Botânico", afirmou Anita. "Com o passaporte, temos como saber mais sobre a história do Jardim Botânico, às espécies botânicas. Muito legal", completou Brigida.

A celebração também marcou o lançamento de um passaporte inspirado em viagens e recompensas. A iniciativa busca transformar a visita ao Jardim Botânico em uma experiência interativa de descoberta da biodiversidade, da ciência, da história e da cultura presentes na instituição.



O passaporte pode ser adquirido na loja da Associação de Amigos do Jardim Botânico, localizada na entrada do arboreto, por R$ 15. Ao concluir o percurso, os visitantes recebem brindes exclusivos e pins colecionáveis inspirados em símbolos do espaço, como a aleia das palmeiras-imperiais, a flor de pau-brasil, a vitória-régia, a flor-de-jade e o bastão-do-imperador.

O primeiro visitante a entrar no Jardim Botânico e adquirir o passaporte foi o produtor de vídeos Diego Rodrigues, de 35 anos, morador de Vila Isabel, que chegou ao local às 7h20. Frequentador do Jardim, ele aprovou a iniciativa. "Para quem já conhece o Jardim Botânico é uma oportunidade de aprofundar a visita e, para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer com outra visão", disse.



Inaugurado em 13 de junho de 1808 por dom João VI, o Jardim Botânico foi criado inicialmente para aclimatar espécies vegetais trazidas de diferentes partes do mundo. Atualmente, é uma das mais importantes instituições de pesquisa e conservação ambiental do país. Segundo a administração, o local recebeu 748 mil visitantes em 2025 e abriga quase 25 mil plantas em suas Coleções Vivas.

"Somos muito mais do que um jardim. Por trás de cada espécie botânica, existe um amplo trabalho de pesquisa, conservação e produção de conhecimento científico. Além de um espaço de visitação, o Jardim Botânico do Rio atua na conservação da flora. Assim, criamos o passaporte para qualificar a visitação de maneira lúdica, valorizar nossos recursos naturais, para que o visitante saiba diferenciar uma orquídea de uma bromélia, reconhecer o pau-brasil, por exemplo", afirma a diretora de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia, Marcia Faraco.

Recentemente, o local foi novamente reconhecido com o prêmio Travelers’ Choice, concedido pela Tripadvisor às atrações que se destacam pela qualidade da experiência oferecida aos visitantes. A premiação reúne os estabelecimentos e atrações que figuram entre os 10% mais bem avaliados pelo público em todo o mundo, com base nas opiniões e avaliações registradas pelos usuários ao longo dos últimos 12 meses.

Na categoria O que fazer: Rio de Janeiro – Melhores Atrações , o Jardim Botânico do Rio ocupa a terceira posição entre mais de 4 mil atividades listadas favoritas do público, ficando atrás apenas do Pão de Açúcar e Corcovado.

Como vai funcionar o passaporte com recompensas

Ao adquirir o passaporte, que também terá versões em inglês e espanhol, o visitante assume o papel de aventureiro da biodiversidade. Em vez de apenas percorrer aleias históricas, que são os caminhos enfileirados por árvores e arbustos, e admirar árvores centenárias, o visitante passa a interagir com coleções botânicas, estufas, monumentos e espaços culturais, ampliando sua compreensão sobre o papel do Jardim Botânico do Rio de Janeiro como centro de pesquisa científica e conservação da biodiversidade brasileira.

Com o passaporte em mãos, o visitante poderá percorrer 11 espaços no arboreto e três no corredor cultural, coletar carimbos e desbloquear recompensas especiais e brindes exclusivos. Inspirada em dinâmicas de gamificação e colecionismo e nos tradicionais passaportes de viagem, a iniciativa une educação ambiental, divulgação científica e entretenimento. A iniciativa reúne três jornadas. A primeira, Descobridor do Jardim, foi lançada neste sábado (13). As demais, Desbravador de Trilhas, em julho, e Lenda do Arboreto, em agosto.

Entenda as jornadas

Descobridor do Jardim - a jornada Descobridor do Jardim conduz o visitante por 11 pontos no arboreto e três espaços no corredor cultural, além de uma etapa de foto selfie em local escolhido pelo participante. Ao longo do percurso, cada parada revela curiosidades e informações sobre as coleções botânicas. Em cada ponto, QR codes liberam conteúdos extras, enquanto os carimbos desbloqueiam novas etapas da viagem. Ao completar essa jornada, o descobridor recebe um pin da aleia das palmeiras-imperiais.



Desbravador de Trilhas - a experiência se expande ao longo do ano com outras duas jornadas. Em Desbravador de Trilhas, prevista para começar em julho, os participantes poderão acumular carimbos mensais ao participar das trilhas interpretativas promovidas pela instituição. Ao completar ciclos trimestrais, o visitante ganhará pins exclusivos inspirados nas florações sazonais do arboreto — uma forma de incentivar o retorno contínuo e a percepção das transformações do arboreto ao longo do ano. Em julho e agosto, o pin é o da flor de pau-brasil; setembro, outubro e novembro, o da flor-de-jade; dezembro, janeiro e fevereiro, o da vitória-régia; e março, abril e maio, o da bastão-do-imperador.



Lenda do Arboreto - já em agosto estreia a terceira jornada, Lenda do Arboreto, desafio de longa duração que incentiva a participação contínua na programação institucional. Quem participar de ao menos um evento por mês durante dez meses consecutivos poderá conquistar recompensas especiais, como um quebra-cabeça 3D de madeira exclusivo e uma visita guiada em carro elétrico com especialistas da Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia.



Passo a passo: como participar?



1 - Adquirir o passaporte.

Estará disponível na loja da AAJB no Centro de Visitantes.



2 - Explorar os atrativos

Seguir o mapa e encontrar os pontos participantes.



3 - Coletar os carimbos

Ao passar em cada um dos 14 pontos, o visitante deve procurar um recepcionista ou o posto de carimbo para registrar sua passagem e avançar na jornada. A cada carimbo, uma nova fase é completada. Cada ponto possui um QR code com conteúdos extras e pistas para encontrar o próximo destino.



4 - Completar a viagem

Registro de uma foto no local de preferência do participante com o rosto visível. Em seguida, apresentação no Centro de Visitantes no mesmo dia para receber o carimbo correspondente. Ao coletar todos os 15 carimbos (14 dos pontos visitados e 1 da foto selfie) no passaporte, o viajante finaliza a jornada. Ao concluir o percurso do passaporte, o visitante terá desbravado o arboreto e o corredor cultural, aprofundando seu contato com a história, a memória, o acervo e a biodiversidade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.



5 - Resgate de recompensa

Com o passaporte completo, o visitante deve apresentá-lo no Centro de Visitantes e retirar seu brinde exclusivo, um pin com design da aleia das palmeiras-imperiais.