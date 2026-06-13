Vereador Leonardo Freitas (MDB) teve a casa atacada - Reprodução / Instagram

Vereador Leonardo Freitas (MDB) teve a casa atacadaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 11:49

Rio - O vereador Leonardo Freitas (MDB), de Magé, Baixada Fluminense, denunciou ter sofrido um ataque a tiros em sua casa, no bairro Fragoso, na madrugada deste sábado (13). Nas redes sociais, o parlamentar contou que estava dormindo após um jantar com os amigos quando percebeu os disparos. Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com o vereador, os tiros atingiram uma janela, a porta do carro dele e duas paredes. Felizmente, ninguém ficou ferido.

“Eu não sei se é política, porque esse rapaz faz parte de um grupo político, ou se é pessoal, porque passar, mostrar a arma para duas senhoras que estavam aqui na escada e dar tiro nos meus amigos, que são policiais, eu não sei… Eu só trabalho, trabalho e estou sendo oprimido desde janeiro de 2025. Eu não vou me calar”, afirmou Leonardo nos Stories, do Instagram.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá). A corporação informou que um homem foi conduzido à unidade por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.