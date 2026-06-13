Theo Fernandes era filho único - Reprodução

Theo Fernandes era filho único Reprodução

Publicado 13/06/2026 15:58

Em outro trecho da publicação, ela lembrou a proximidade do aniversário do menino. "Obrigada por ter me ensinado o que é o amor verdadeiro durante os nove anos mais lindos da minha vida. Quero dizer 10, pois daqui a seis dias seria seu aniversário", lamentou.

Segundo familiares, Theo era apaixonado por esportes e sonhava em se tornar jogador de futebol. Além das atividades na Vila Olímpica Carlos Castilho, no Complexo do Alemão, ele também praticava judô e natação.

O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (11), na Estrada do Itararé. De acordo com familiares, Theo havia acabado de sair da escola e seguia acompanhado do avô para uma atividade esportiva na Vila Olímpica quando foi atingido por um ônibus da linha 485 (Duque de Caxias x Pilares).

O menino estava em uma bicicleta elétrica com o avô e havia acabado de desembarcar no momento do acidente. A dinâmica exata da ocorrência ainda está sendo investigada.

Theo chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deu entrada na unidade já sem vida.

Após o acidente, familiares da vítima e o motorista do ônibus prestaram depoimento na delegacia. Segundo a Polícia Civil, o condutor realizou exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Em nota divulgada após o acidente, a Escola Jardim Pequeno Herói, em que Theo estudava, lamentou a morte do aluno. "O coração de nossa escola sente a partida do nosso menino, que sempre foi muito amado e demonstrava carinho por todos nós e pelo ambiente escolar", informou a instituição.