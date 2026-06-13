Agente foi agredido por suspeitos em um bar no TerreirãoReprodução / Redes Sociais
A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que apura as circunstâncias para esclarecer os fatos.
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Agente foi agredido por suspeitos em um bar no TerreirãoReprodução / Redes Sociais
Policial militar é agredido em bar no Terreirão
Agente chegou a ficar desacordado no chão
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