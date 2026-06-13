Agente foi agredido por suspeitos em um bar no Terreirão - Reprodução / Redes Sociais

Agente foi agredido por suspeitos em um bar no TerreirãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/06/2026 10:04 | Atualizado 13/06/2026 10:19

Rio - Um policial militar de folga foi agredido em um bar na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta sexta-feira (12). De acordo com a corporação, o agente teria sido abordado de forma violenta por suspeitos.

Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o homem caído no chão com sangue na cabeça. Segundo a PM, ele foi socorrido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e já teve alta médica.



A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que apura as circunstâncias para esclarecer os fatos.