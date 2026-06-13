Associação de Negócios do Brasil (ANB) comemorou seus quatro anos de fundação na quinta-feira (11) - Divulgação

Associação de Negócios do Brasil (ANB) comemorou seus quatro anos de fundação na quinta-feira (11)Divulgação

Publicado 13/06/2026 07:52

Rio - A Associação de Negócios do Brasil (ANB) comemorou, na noite de quinta-feira (11), seus quatro anos de fundação em um evento realizado no Restaurante Santa Brasa Pepê, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A celebração reuniu importantes nomes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresários, lideranças da sociedade civil e personalidades do esporte nacional.

Entre os convidados de destaque esteve o atleta olímpico Robson Caetano da Silva, um dos maiores velocistas da história do Brasil. Em sua brilhante trajetória esportiva, Robson estabeleceu dois recordes sul-americanos nos 100 metros rasos e cinco nos 200 metros, alcançando em 1989 a posição de número um do ranking mundial dos 200 metros, com a expressiva marca de 19s96.



Durante a solenidade, a ANB foi homenageada com a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Estado do Rio de Janeiro. A homenagem foi entregue pelo atual Secretário de Estado de Trabalho e Renda, Daniel Martins, em reconhecimento à contribuição da entidade para o fortalecimento do ambiente de negócios, do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico.



O presidente da ANB, Raphael Leandro, também recebeu uma importante distinção ao ser agraciado com o Título de Benemérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade fluminense e pelo trabalho desenvolvido à frente da instituição.



O evento também contou com a participação do Embaixador da ANB, Francisco Saint Clair Neto, especialista em Gestão Pública, que destacou a importância da ampliação das relações institucionais da entidade. Durante sua participação, Saint Clair apresentou a proposta de criação de uma nova frente de atuação voltada para parcerias internacionais, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre empresas brasileiras e mercados estrangeiros, ampliando oportunidades de negócios, investimentos e intercâmbio de conhecimento.



A celebração reuniu, ainda, os diretores da ANB, profissionais que têm contribuído de forma decisiva para o crescimento e a consolidação da entidade. Com atuação destacada em diferentes áreas, os dirigentes desenvolvem relevantes serviços em prol do empreendedorismo, do fortalecimento do ambiente de negócios e da construção de parcerias estratégicas que geram impactos positivos para a sociedade e para a economia brasileira.



