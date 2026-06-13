Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais

Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em CuricicaReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/06/2026 08:49 | Atualizado 14/06/2026 07:02

Rio - Traficantes da facção Comando Vermelho invadiram a localidade conhecida como Village, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Em vídeos, que circulam nas redes sociais desde sexta-feira (12), os criminosos aparecem pichando muros de casas com a sigla CV e fazendo ameaças a milicianos que dominavam a região.

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