Operadores monitoram os alertas e repassam informações às equipes - Divulgação/PMERJ

Operadores monitoram os alertas e repassam informações às equipesDivulgação/PMERJ

Publicado 13/06/2026 13:28

Rio – Cem veículos roubados foram recuperados com auxílio das câmeras embarcadas instaladas em viaturas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro entre fevereiro e os dez primeiros dias de junho deste ano. Os dados constam em um levantamento divulgado neste sábado (13) pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM).

O sistema utiliza câmeras equipadas com tecnologia de leitura automática de placas, capaz de identificar veículos com registros de roubo ou furto e emitir alertas para as equipes policiais durante o patrulhamento. Segundo a corporação, este é o primeiro levantamento realizado pela área de tecnologia da PM desde o início da implantação dos equipamentos.

De acordo com os dados divulgados, 31 veículos foram recuperados nos dez primeiros dias de junho. Em maio, o número foi de 12 ocorrências registradas com o auxílio da ferramenta.

As informações captadas pelas câmeras também são acompanhadas por uma central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que funciona 24 horas por dia. Segundo a PM, os operadores monitoram os alertas gerados pelo sistema e repassam informações às equipes em patrulhamento, auxiliando na localização dos veículos identificados.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, afirmou que a implantação da tecnologia permitiu aprimorar os procedimentos operacionais da corporação. “Conseguimos desenvolver uma metodologia de trabalho que aumenta de forma muito expressiva a eficácia operacional proporcionada pelas câmeras embarcadas”, declarou.

O levantamento aponta ainda que as recuperações ocorreram em diferentes regiões do estado, por meio de batalhões territoriais e unidades especializadas, com maior concentração de registros na Região Metropolitana.

A instalação das câmeras nas viaturas faz parte de um contrato firmado pelo Governo do Estado para equipar 2.839 veículos da corporação. Cada kit é composto por três câmeras: duas externas — uma destinada à leitura de placas e outra com tecnologia de reconhecimento facial — e uma interna.

A implantação do sistema começou em fevereiro, inicialmente em 73 viaturas. Até o dia 10 de junho, segundo a Secretaria de Polícia Militar, 1.292 veículos já haviam recebido os equipamentos.

A previsão do governo estadual é que cerca de 2 mil viaturas estejam circulando com os kits instalados até o fim de agosto. Os equipamentos restantes deverão ser utilizados nas novas viaturas previstas para entrar em operação ao longo deste ano.

